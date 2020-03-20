$ 80.16 2.94
87.27 2.38
Главная Новости Общество

В Калуге выросло число людей с подозрением на коронавирус

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 20.03.2020 09:36 1 500
В Калуге выросло число людей с подозрением на коронавирус

Зараженный коронавирусом мужчина, вернувшийся в Калугу из Италии, по-прежнему остаётся единственным таким пациентом в нашем регионе. В пятницу, 20 марта, об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

А вот число людей с подозрением на COVID-19 в калужской областной инфекционной больнице увеличилось с 17 до 20. Это люди с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

На обсервации в людиновском пансионате находятся 11 медиков и членов их семей, контактировавших с заболевшим мужчиной.

Под наблюдением врачей в своих домах сидят 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Никаких признаков ОРВИ у них пока не проявилось.

Ранее был опубликован список рейсов, которыми в Москву возвращались больные коронавирусной инфекцией. Среди пассажиров могли быть и жители Калужской области. Всех, кто находился в этих самолётах, просят связаться с медиками по телефонам 112 или 103 и не выходить из дома.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 20.03.2020 09:36 1 500
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Технологии для добрых дел: Клиенты Газэнергобанка могут производить оплату благотворительных пожертвований по QR-коду
12 мар 2020 14:24
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
ВТБ в Калужской области нарастил розничный кредитный портфель на 22%
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге выявлен первый заболевший коронавирусом. Как вы думаете, когда это всё закончится? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
5 главных факторов, которые следует учесть при покупке плоттера
Часы Hublot: обзор лучших женских моделей
Счетный комитет рекомендует правительству не завершать реализацию проекта «Астана LRT»

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru