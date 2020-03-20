В Калуге выросло число людей с подозрением на коронавирус

Зараженный коронавирусом мужчина, вернувшийся в Калугу из Италии, по-прежнему остаётся единственным таким пациентом в нашем регионе. В пятницу, 20 марта, об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

А вот число людей с подозрением на COVID-19 в калужской областной инфекционной больнице увеличилось с 17 до 20. Это люди с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

На обсервации в людиновском пансионате находятся 11 медиков и членов их семей, контактировавших с заболевшим мужчиной.

Под наблюдением врачей в своих домах сидят 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Никаких признаков ОРВИ у них пока не проявилось.

Ранее был опубликован список рейсов, которыми в Москву возвращались больные коронавирусной инфекцией. Среди пассажиров могли быть и жители Калужской области. Всех, кто находился в этих самолётах, просят связаться с медиками по телефонам 112 или 103 и не выходить из дома.

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