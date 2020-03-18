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Калужские медики, попавшие в изоляцию из-за коронавируса, жалуются на жуткие условия

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 18.03.2020 23:22 2 1226
Калужские медики, попавшие в изоляцию из-за коронавируса, жалуются на жуткие условия

Инфекционная больница в Калуге, куда доставляют людей с подозрением на коронавирус.

Как мы уже рассказывали, 17 марта в Калуге выявили первого заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19. Прилетевшего из Италии 56-летнего мужчину отправили в инфекционную больницу в Калуге, а контактировавших с ним медиков и членов их семей – в изоляцию.

Вечером в среду от имени этих медработников в «ВКонтакте» опубликовали запись о том, что людей якобы поместили в неприемлемые условия.

- От лица родственников медработников, которые, выполняя свой долг, попали в обсервацию в пансионат «Спутник» в Людиново, хотим достучаться до администрации! – говорится в эмоциональном сообщении. - Медиков и их семьи содержат в жутких условиях - им запрещено выходить из комнат, гулять. Вместе с ними маленькие дети, в том числе малыши, которые постоянно плачут, показывая на улицу. Вещей с собой взять не дали! Один из детей отказывается от еды весь день! Окна заклеены, проветрить невозможно! Интернета нет, телевизоров тоже!

Автор обращения удивляется, почему в пансионате ничего не подготовили для изоляции:

- Зачем издеваться над людьми, которые первыми встали на борьбу с коронавирусом? Должны быть нормальные человеческие условия для медиков и их деток, а не как собак закрывать! Просим об информационной помощи, чтобы нас услышали!

Чуть позже там же, в «ВКонтакте», ситуацию прокомментировал представитель министерства здравоохранения Калужской области. Чиновники не стали отрицать, что проблема действительно существует. Однако заверили, что меры уже принимаются.

- В изоляции в санатории медики и их семьи находятся не более суток, - отмечают в Минздраве. - Все меры по обеспечению им комфортного досуга принимаются. Детям предоставлены карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага, раскраски, бумага для рисования, ножницы, клей, а взрослым книги и журналы для чтения. Завтра планируется обеспечить телевидением и интернетом.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 18.03.2020 23:22 2 1226
Тэги: коронавирус здравоохранение минздрав
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