Опубликованы фото из пансионата, где калужских медиков закрыли из-за контакта с коронавирусным больным

Как мы уже рассказывали, в Калужской области медиков, которые контактировали с заражённым коронавирусом мужчиной, отправили на обсервацию в людиновский пансионат. Вместе с ними находятся и члены их семей. Вечером 18 марта от их имени в социальных сетях разместили сообщения о жутких условиях в этом месте. А 19 марта врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в социальных сетях разместил фотографии из пансионата.

- Попросил одного из медиков выслать мне фотографии, - написал он. - Участковый врач-терапевт, Наталья Николаевна, с которой я беседовал ранее по телефону, подтвердила, что основная проблема размещенных в обсервации людей не в быту, а в их моральном состоянии, связанном с резким изменением привычного образа жизни. Дал поручение заместителю министра здравоохранения области Наталье Огородниковой навестить людей, поддержать и оперативно оказывать необходимую помощь.

По словам Шапши, для медиков сейчас самое главное - чувствовать нашу поддержку в такой непростой для всех период.

Также глава области сообщил, что сегодня в пансионат должны провести интернет и телевидение.

Первый больной коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен в Калуге 17 марта. Под наблюдением в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе сейчас находится ещё 17 человек.

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