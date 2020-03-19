В Калуге 17 человек проверяют на коронавирус в инфекционной больнице

Скорая рядом с инфекционной больницей в Калуге.

В четверг, 19 марта, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало данные о количестве пациентов, которые находятся в нашем регионе с подозрением на коронавирус COVID-19.

Лабораторно подтвержден один случай в Калуге.

В областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе находятся на карантине 17 человек. Это люди с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

На обсервации в людиновском пансионате находятся 10 медиков и членов их семей, контактировавших с заболевшим мужчиной.

Под наблюдением врачей в своих домах находятся 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Никаких признаков ОРВИ у них пока не проявилось.

В свою очередь администрация Обнинска рассказала в четверг, что из наукограда в калужскую инфекционную больницу привезли шесть человек. Они входят в число тех 17, упомянутых выше. Анализы на новую коронавирусную инфекцию у них возьмут на третий и десятый дни пребывания в стационаре.

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