В Калуге отстранили от работы медиков, контактировавших с заболевшим коронавирусом

Как мы уже рассказывали, 17 марта в Калуге зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что мужчина вернулся из Италии рейсом во Внуково. Оттуда он ехал на такси в Калугу.

- Вернувшись из Италии, калужанин в аэропорту получил памятку о мерах действий для вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и обратился к медикам, - рассказал врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША. - Результат анализов показал наличие у него инфекции.

Глава региона отметил, что больной своевременно госпитализирован, за ним ведется медицинское наблюдение. Состояние зараженного удовлетворительное.

- Медперсонал, контактировавший с ним, отстранен от работы, находится под наблюдением, - написал Шапша на своей странице в «ВКонтакте». - Устанавливается круг лиц, с которым контактировал зараженный. Об изменении ситуации буду своевременно информировать вас в режиме реального времени.

Агентство ТАСС со ссылкой на правительство Калужской области при этом сообщает, что калужского пациенту с коронавирусом 56 лет. У него нет выраженных симптомов, таких как температура и кашель.

Напомним, 17 марта глава области ввёл в нашем регионе режим повышенной готовности. Что это значит, мы рассказывали в этой новости.

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