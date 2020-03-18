$ 73.89 0.24
82.31 0.44
Главная Новости Общество

В Калуге отстранили от работы медиков, контактировавших с заболевшим коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 15:43 6 2286
В Калуге отстранили от работы медиков, контактировавших с заболевшим коронавирусом

Как мы уже рассказывали, 17 марта в Калуге зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что мужчина вернулся из Италии рейсом во Внуково. Оттуда он ехал на такси в Калугу.

- Вернувшись из Италии, калужанин в аэропорту получил памятку о мерах действий для вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и обратился к медикам, - рассказал врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША. - Результат анализов показал наличие у него инфекции.

Глава региона отметил, что больной своевременно госпитализирован, за ним ведется медицинское наблюдение. Состояние зараженного удовлетворительное.

- Медперсонал, контактировавший с ним, отстранен от работы, находится под наблюдением, - написал Шапша на своей странице в «ВКонтакте». - Устанавливается круг лиц, с которым контактировал зараженный. Об изменении ситуации буду своевременно информировать вас в режиме реального времени.

 Агентство ТАСС со ссылкой на правительство Калужской области при этом сообщает, что калужского пациенту с коронавирусом 56 лет. У него нет выраженных симптомов, таких как температура и кашель.

Напомним, 17 марта глава области ввёл в нашем регионе режим повышенной готовности. Что это значит, мы рассказывали в этой новости.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 15:43 6 2286
Тэги: коронавирус владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Технологии для добрых дел: Клиенты Газэнергобанка могут производить оплату благотворительных пожертвований по QR-коду
12 мар 2020 14:24
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
ВТБ в Калужской области нарастил розничный кредитный портфель на 22%
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
МегаФон предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций
Бизнес-конференция в Этномире
«Этномир» объявляет месяц открытых дверей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге выявлен первый заболевший коронавирусом. Как вы думаете, когда это всё закончится? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
5 главных факторов, которые следует учесть при покупке плоттера
Часы Hublot: обзор лучших женских моделей
Счетный комитет рекомендует правительству не завершать реализацию проекта «Астана LRT»

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru