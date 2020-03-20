Опубликован список рейсов, которыми летели больные коронавирусом

Оперативные штабы по борьбе с коронавирусом в Москве и Московской области опубликовали список рейсов, среди пассажиров которых уже выявлены больные коронавирусной инфекцией COVID-19. Там могли находиться и жители Калужской области, которые используют для путешествий столичные аэропорты.

Если вы или ваши родные были в этих самолётах, не выходите из дома и обращайтесь по телефонам 112 или 103. Врачи сами к вам приедут. В Калуге телефон горячей линии - *040.

20.02.2020

SU 2613 Милан – Москва

22.02.2020

SU 2322 Москва – Мюнхен

24.02.2020

9U 175 Кишинев – Москва

26.02.2020

SU 2323 Мюнхен – Москва

SU 2417 Милан – Москва

FV 5876 Таиланд – Москва

29.02.2020

SU 2413 Милан – Москва

3510 Верона – Москва

U6-3514 Верона - Москва

S7 3584 Верона – Москва

01.03.2020

S7 3586 Верона – Москва

DP 804 Бергамо – Москва

S7 3588 Верона – Москва

DP 806 Бергамо – Москва

02.03.2020

В3 832 Жирона – Москва

04.03.2020

W6 2489 Будапешт – Москва

SU 2629 Брюссель – Москва

AF 1044 Париж – Москва

06.03.2020

SU 2383 Женева-Москва

07.03.2020

1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих)

S7 3586 Верона – Москва

S7-3618 Неаполь - Москва

SU 2483 Верона - Москва

S7 3584 Верона - Москва

SU 2329 Мюнхен - Москва

U6-800 Мюнхен - Москва

08.03.2020

S7 3720 Инсбрук-Москва

SU 7157 Гренобль-Москва

SU 2487 Цюрих – Москва

AZ-548 Рим - Москва

SU 2481 Неаполь - Москва

DP 804 Милан - Москва

SU 2595 Мюнхен - Москва

SU 55 Санкт-Петербург - Москва

09.03.2020

SU 2487 Цюрих-Москва

SU 2381 Женева – Москва

SU 2639 Барселона - Москва

SU 2377 Лион - Москва

SU 2375 Лион - Москва

10.03.2020

SU 2329 Мюнхен-Москва

SU 2515 Барселона - Москва

SU 2613 Милан - Москва

SU 2639 Барселона - Москва

11.03.2020

SU 2383 Женева – Москва

S7 3556 Мюнхен - Москва

12.03.2020

SU 2415 Милан – Москва

S7 3720 Инсбрук – Москва

13.03.2020

SU 2409 Рим - Москва

15.03.2020

SU 2513 Барселона – Москва

16.03.2020

SU 2419 Рим – Москва

Как мы уже рассказывали, в Калуге пока выявлен один зараженный коронавирусом. Всего в Калужской области больше 100 человек сидит на домашнем карантине после возвращения из других стран.

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