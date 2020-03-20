Опубликован список рейсов, которыми летели больные коронавирусом

Оперативные штабы по борьбе с коронавирусом в Москве и Московской области опубликовали список рейсов, среди пассажиров которых уже выявлены больные коронавирусной инфекцией COVID-19. Там могли находиться и жители Калужской области, которые используют для путешествий столичные аэропорты.
Если вы или ваши родные были в этих самолётах, не выходите из дома и обращайтесь по телефонам 112 или 103. Врачи сами к вам приедут. В Калуге телефон горячей линии - *040.
20.02.2020
22.02.2020
24.02.2020
26.02.2020
- SU 2323 Мюнхен – Москва
- SU 2417 Милан – Москва
- FV 5876 Таиланд – Москва
29.02.2020
- SU 2413 Милан – Москва
- 3510 Верона – Москва
- U6-3514 Верона - Москва
- S7 3584 Верона – Москва
01.03.2020
- S7 3586 Верона – Москва
- DP 804 Бергамо – Москва
- S7 3588 Верона – Москва
- DP 806 Бергамо – Москва
02.03.2020
04.03.2020
- W6 2489 Будапешт – Москва
- SU 2629 Брюссель – Москва
- AF 1044 Париж – Москва
06.03.2020
07.03.2020
- 1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих)
- S7 3586 Верона – Москва
- S7-3618 Неаполь - Москва
- SU 2483 Верона - Москва
- S7 3584 Верона - Москва
- SU 2329 Мюнхен - Москва
- U6-800 Мюнхен - Москва
08.03.2020
- S7 3720 Инсбрук-Москва
- SU 7157 Гренобль-Москва
- SU 2487 Цюрих – Москва
- AZ-548 Рим - Москва
- SU 2481 Неаполь - Москва
- DP 804 Милан - Москва
- SU 2595 Мюнхен - Москва
- SU 55 Санкт-Петербург - Москва
09.03.2020
- SU 2487 Цюрих-Москва
- SU 2381 Женева – Москва
- SU 2639 Барселона - Москва
- SU 2377 Лион - Москва
- SU 2375 Лион - Москва
10.03.2020
- SU 2329 Мюнхен-Москва
- SU 2515 Барселона - Москва
- SU 2613 Милан - Москва
- SU 2639 Барселона - Москва
11.03.2020
- SU 2383 Женева – Москва
- S7 3556 Мюнхен - Москва
12.03.2020
- SU 2415 Милан – Москва
- S7 3720 Инсбрук – Москва
13.03.2020
15.03.2020
- SU 2513 Барселона – Москва
16.03.2020
Как мы уже рассказывали, в Калуге пока выявлен один зараженный коронавирусом. Всего в Калужской области больше 100 человек сидит на домашнем карантине после возвращения из других стран.
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