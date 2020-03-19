20 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

20 новых случаев выявлено в соседних с Калужской областью регионах: 12 – в Москве , пять – в Московской области , первые три – в Тульской области .

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