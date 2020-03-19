20 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число достигло 199, сообщает оперативный штаб.
20 новых случаев выявлено в соседних с Калужской областью регионах: 12 – в Москве, пять – в Московской области, первые три – в Тульской области.
Остальные заболевшие зарегистрированы в следующих регионах:
- Свердловская область – пять случаев,
- Красноярский край – три случая,
- Хабаровский край – три случая,
- Тамбовская область – два случая,
- Воронежская область – два случая,
- Краснодарский край – два случая,
- Кировская область – два случая,
- Ивановская область – один случай,
- Рязанская область – один случай,
- Мурманская область – один случай,
- Нижегородская область – один случай,
- Пермский край – один случай,
- Новосибирская область – один случай,
- Республика Саха (Якутия) – один случай,
- Оренбургская область – один случай,
- Ханты-Мансийский АО – один случай,
- Санкт-Петербург – один случай,
- Республика Чувашия – один случай,
- Саратовская область – один случай,
- Тверская область – один случай.
В Калуге, напомним, единственного заболевшего нашли 17 марта. Ранее также публиковалась карта распространения коронавируса в России и мире.
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