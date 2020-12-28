Калужские победы: спортивные итоги 2020 года

В 2020 году из-за коронавируса было перенесено масса соревнований. В итоге во многих видах спорта за 12 месяцев спортсмены приняли участие лишь в паре турниров. Но даже в такой тяжелой ситуации калужане выиграли немало медалей. КП40 подводит спортивного итоги 2020 года и вспоминает главные победы Калужской области.

Олег Сердюков стал министром спорта Калужской области

Самая важное событие в спортивном мире нашего региона случилось 12 октября. После десятилетия руководства с поста министра ушел Алексей Логинов. Подводить итоги его деяний будут уже наши потомки. Главное, что спортивное ведомство получило нового руководителя. Министром стал Олег Сердюков. Последним местом работы чиновника был отдел регионального развития и взаимодействия с физкультурными организациями Департамента физического развития и массового спорта в Минспорте России.

Главная же пункт в биографии нового министра – работа в течение все тех же 10 лет на посту начальника Управления физкультуры и спорта Белгородской области. Руководить Олегу Сердюкову было чем. Белгород – одна из спортивных столиц России. Где развит не только массовый спорт, но и профессиональный. Волейбольный клуб «Белогорье» - трехкратный победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Эти успехи также связаны с Олегом Сердюковым.

За несколько месяцев в 2020 году в Калужской области министр не стал делать резких движений. Пока он только познакомился с тем хозяйством, что ему досталось. Ждем конкретных дел.

Михаил Вековищев выиграл "золото" чемпионата России в 2020 году

Плавание

Один из самых медалеемких олимпийских видов спорта в Калужской области имеет большие традиции. Обнинские пловцы каждый год радуют своими успехами. В 2020-м без золотых наград нашу область они также не оставили.

В российском плавании год получился скомканным. Был перенесен весенний чемпионат страны. Старты до осени, по сути дела, отсутствовали. Некоторые российские спортсмены приняли предложения от клубов Международной плавательной лиги и отправились на соревнования в Будапешт.

Калужская область должна была быть представлена в Венгрии тремя спортсменами. Но Анастасия Фесикова из-за травмы участия в соревнованиях не приняла. Зато в число 350 лучших пловцов планеты попали Михаил Вековищев и Сергей Фесиков. Оба в течение полутора месяцев соревновались в Будапеште и в составе команд London roar и Toronto Titans выиграли немало медалей.

Сергей Фесиков, к сожалению, заболел после Международной плавательной лиги и не смог выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Михаил Вековищев выиграл две медали, одна из них – «золото» на 100-метровке баттерфляем. Продолжил успешное выступление обнинский пловец на Кубке Сальникова, где также поднялся на высшую ступень пьедестала победы.

- Морально очень сильно устал в конце года. Тяжело было настраиваться на чемпионат России и Кубок Сальникова после соревнований в Венгрии, но я смог это преодолеть и реализоваться на этих турнирах, показать хорошие результаты, завоевать призовые места, - прокомментировал выступление в декабре Заслуженный мастер спорта Михаил Вековищев. - Сейчас недельку отдохну и начну подготовку к олимпийскому отбору. Времени мало, поэтому начну чуть-чуть пораньше, перед Новым годом, а не после него, как планировали.

Михаил Вековищев, Сергей и Анастасия Фесиковы претендуют на попадание на Олимпийские игры в Токио в 2021 году. Отбор на соревнования в Японии пройдет в апреле на чемпионате России.

КП40 взял интервью у Михаила Вековищева и Сергея Фесикова.

Сборная Калужской области по плаванию завоевывает медали и на юниорском уровне. На первенстве России в Саранске три награды выиграл воспитанник обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Дмитрия Савенко. Наш пловец завоевал три серебряные медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине.

Алексей Бубнев - победитель первенства России по легкой атлетике

Легкая атлетика

Еще один традиционно развитый в Калужский области олимпийский вид спорта – легкая атлетика. Михаил Линге завоевал «золото» Игр в Москве в далеком 1980 году. В 21 веке своими выступлениями радовали Юлия Табакова и Олеся Зыкина. Правда, в последние годы медали калужские атлеты завоевывают нечасто. От того успех воспитанника школы «Темп» Алексея Бубнева особенно ценен. Калужанин выиграл в 2020 году первенство России среди молодежи в Челябинске. Алексей показал лучший результат в беге на дистанции 800 метров.

Футбол

Радостные новости пришли откуда калужане их и не ждали. Два калужских футболиста были вызваны в юношеские сборные России. Правда, выступают оба игрока уже за пределами родного города.

Вызов в команду игроков 2004 года рождения получил Илья Родионов. Воспитанник школы по футболу «Калуга» и тренеров Анатолия Замоченова и Антона Новикова сейчас играет за академию питерского «Зенита». Начинал свой путь в футболе Родионов в школе «Торпедо», занимался под руководством Михаила Стрыкова-младшего.

Еще один калужанин Александр Мосин вызван в юношескую сборную России игроков 2006 года рождения. Защитник также является воспитанником спортивной школы «Калуга» и тренера Дмитрия Головачева. Сейчас Мосин находится в системе академии футбольного клуба «Краснодар» и является капитаном команды 2006 года рождения.

Молодой футболист рассказал, как он дебютировал в сборной России.

Калужанин Александр Мосин тренируется со сборной России

В Профессиональной футбольной лиге по-прежнему выступают два клуба из Калужской области.

Обнинский «Квант» завершил год, находясь на 13 месте в турнирной таблице своей зоны. Футбольный клуб «Калуга» за 15 матчей набрал на 4 очка больше. На зимнюю паузу «космонавты» ушли на 10 месте.

Генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов рассказал о положении дел в калужском футболе.

Обнинский гимнаст Иван Антонихин близок к попаданию в сборную России

Спортивная гимнастика

В Обнинске продолжает свое развитие школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной. С каждым год в этом учебном заведении улучшаются условия для воспитанников. Такой подход дает свои результаты.

Уже несколько «латынинцев» входят в состав сборной России. Успешно выступили обнинские гимнасты и на первенстве страны в Пензе. Иван Антонихин в многоборье выиграл серебряную медаль.

Майя Якунина выигрывала всероссийские соревнования в Тюмени

Зимние виды спорта

Главная надежда Калужской области в лыжных гонках – Майя Якунина. Двукратная победительница юношеских Олимпийских игр готовилась к новому сезону в основной сборной России. Калужанка тренировалась в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера вместе с двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым, олимпийским призером Юлией Белоруковой и призером чемпионата мира Глебом Ретивых.

На этапах Кубка мира Якунина в 2020 году так и не выступила. Зато в декабре калужанка порадовала двумя медалями на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Майя выиграла индивидуальную гонку и завоевала бронзовую награду в масс-старте.

Продолжает восстанавливаться участница Олимпийских игр в Сочи Анна Чернова. Наша конькобежка в декабре на всероссийских соревнованиях в Челябинске на дистанции 3000 метров заняла 6 место.

Соревнуется на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту уроженец Кемеровской области Александр Андриенко. В последние годы он выступает за Калужскую область.

Андриенко в декабре занял шестое место на этапе Кубка Европы в австрийском городе Обергургле. Завершил год Александр с 23 результатом на этапе Кубка мира в Альта-Бадии.

Анна Афонасьева вошла в состав сборной России

Шахматы и шашки

Калужанка Софья Орлова выиграла два медали на чемпионате мира по шашкам в турецком городе Кушадасы. Воспитанница Геннадия Имаса стала второй в быстрой программе и молниеносной игре.

Продолжает успешно выступать перспективная шахматистка из Обнинска Анна Афонасьева. Воспитанница школы олимпийского резерва «Квант» в этом году заняла четвертое место на первенстве России и вошла в список членов сборной России до 21 года.