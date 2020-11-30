Михаил Вековищев: «Дождь прошел – я уже в луже сижу с ведерком и лопаточкой»

До Олимпийских игр в Токио осталось больше полугода, но именно сейчас у журналистов есть возможность спокойно пообщаться с предполагаемыми участниками Олимпиады. Чем ближе заветные соревнования, тем меньше будет времени у спортсменов на разговоры.

Этой публикацией мы начинаем серию интервью со спортсменами, которые выигрывают медали в составе сборной России на чемпионатах мира и Европы и претендуют на место в олимпийской сборной. Стартуем из обнинской спортивной школы «Олимп», где тренируется трехкратный чемпион мира по плаванию, Заслуженный мастер спорта Михаил Вековищев.

Талантливый спортсмен родился и вырос в Обнинске. Начинал тренироваться в школе «Квант», а после строительства 50-метрового бассейна в «Олимпе» стал показывать высокие результаты на соревнованиях самого высокого уровня.

В 2020 году обнинский спортсмен по независящим от него причинам пропустил чемпионат России, зато выступил в Международной лиге плавания. Михаил Вековищев рассказал о своем становлении в спорте, феерическом переходе во взрослую сборную России, венгерском «пузыре» и планах на будущее.

- Михаил, где ты начинал плавать?

- В спортивной школе «Квант». Тренировался в открытом бассейне у Марины Николаевны Сараевой. Сначала в «лягушатнике». А потом сделали закрытый 25-метровый бассейн.

- У тебя спортивная семья?

- Да. Больших успехов нет, но спорт у нас в семье любят. Бабушка с дедушкой всегда вели активный образ жизни, с удовольствием катались на лыжах. Любовь к спорту мне также привил отец.

- Как ты пришел в спорт?

- Моя история классическая. Особенно для наших дней. Плавание сейчас очень популярно у родителей, все хотят, чтобы их дети были здоровы. А в бассейне можно найти очень много полезного. Тут и безопасность – ребенок научится плавать и не утонет в обычной жизни. Полезно для здоровья – закаливание и укрепление всех групп мышц. Мои родители, скорее всего, исходили именно из этого.

Но есть и забавная история из детства. Папа и мама рассказывали, что меня всегда тянуло к воде. Мне было около двух лет, когда мы переехали за город, в частный дом. И где была вода, там можно было найти и меня. Дождь прошел – я уже в луже сижу с ведерком и лопаточкой. Во все канавы в детстве падал, все их изучил изнутри. Так что родители постоянно вытаскивали меня из воды.

- Но не вытащили... Может, ты еще и к водным знакам зодиака относишься?

- Нет, я лев. А родился в год тигра. Поэтому я по своей натуре хищник.

Михаил Вековищев с партнерами по команде Андреем Лярским, Антоном Волошиным и Сергеем Судаковым

- Оздоровительное плавание – это хорошо. Но ты ведь находишься в бассейне часами каждый день. От воды еще не тошнит?

- Если только в самом начале тошнило, когда я еще не до конца полюбил плавание. В какой-то момент была неприязнь, пропускал тренировки. Но потом пришли победы, начал хорошо выступать, выигрывать соревнования и теперь всегда с радостью иду в бассейн.

- В карьере пловцов часто встречаются смены тренеров. Как было у тебя?

- В 12-13 лет я перешел к Сергею Рудольфовичу Загацкому. Потом он уходил из школы «Квант», где я тренировался. Мы год отработали с Ириной Николаевной Девятовой. В новом спортивном комплексе «Олимп» я тренировался в группе Алексея Юрьевича Бачина. С ним занимался пару лет, потом вновь начал работать под руководством Загацкого.

- В детстве у тебя были кумиры из мира плавания?

- Я бы не сказал, что равнялся на какого-то определенного спортсмена. Для меня все пловцы, которые находятся в топе, с высоким рейтингом, служат примером. Всеми восхищался. Потому что люди, которые добиваются определенного успеха, у меня вызывают огромное уважение.

- В обнинском плавании существует преемственность поколений. Сейчас на тебя дети с восхищением смотрят. Раньше в Обнинске также хватало чемпионов.

- Конечно. Сергей Фесиков, Николай Скворцов – этих Заслуженных мастеров спорта мы видели в своем детстве. Они тренировались рядом с нами. Смотрели на них и хотелось быть такими же успешными пловцами.

- К тебе ученики спортивной школы «Олимп» подходят?

- Во время соревнований фотографируются со мной, берут автографы. Иногда подходят и просят дать совет.

Михаил Вековищев на матчевой встрече в Германии.

- У тебя хорошие физические данные. Никто не пытался переманить в другие виды спорта?

- В детстве такого никогда не было. А пару лет назад, когда мне уже присвоили звание Заслуженный мастер спорта, в университете предложили перейти в триатлон. Конечно, я ответил отказом.

- Лет 5-7 обнинские пловцы просто гремели на всю страну. Вы своей командой выигрывали первенства России, не замечая такие центры плавания, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. Сейчас такого уже нет.

- Тогда просто все удачно совпало. Группа 1998 года рождения была очень сильной. Волошин, Лярский, Миникеев, Одинцов... Все мощные спортсмены. Мы вместе тренировались, была хорошая конкуренция. Сейчас такой группы нет. В каждом возрасте есть пару перспективных пловцов.

- Когда ты понял, что плавание – это твоя профессия?

- Это случилось в декабре 2016 года. В составе сборной России выиграл две золотых медали чемпионата мира в Канаде. И я даже представить себе не мог, что такое возможно. Ведь в 2016 году выступал еще по юниорам. Летом успешно стартовал на первенстве Европы в Венгрии. Но о чемпионате мира не думал. Я, кстати, очень боялся перехода из юношеского во взрослый спорт. Ведь многие этот период проходят болезненно. Кто-то вообще заканчивает со спортом.

- Но твой переход во взрослое плавание получился даже слишком успешным.

- Мои результаты после первенства Европы в Будапеште пошли в гору. Я смог отобраться на чемпионат мира в Торонто. Но ехал туда с «пустой» головой. Не думал ни о каких медалях. Приехали в Канаду, я проплыл хорошо утреннюю эстафету 4 по 100 метров вольным стилем. Тренеры меня поставили в финал, который был вечером. В итоге мы выиграли «золото». Потом ситуация повторяется. Я вновь отлично проплыл утром эстафету 4 по 200 метров кролем. В финале выступать не должен был. Но тренер подошел и сказал, что видит меня в финале. В итоге – второе «золото» чемпионата мира.

- Как встречали дома двукратного чемпиона мира?

- Такого результата, конечно, никто не ожидал. Очень сильно радовались. Это был грандиозный прорыв. Такое редко случается, когда юниор переходит во взрослую сборную и сразу выигрывает медали чемпионата мира.

- Но успехи продолжились и дальше.

- В 2017 году я попал на чемпионат мира на «длинной» воде. В составе сборной России выиграл «серебро» в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Это королевская дистанция. В течение последующих двух лет мы неизменно завоевывали медали на чемпионатах мира и Европы.

Михаил ДОВГАЛЮК, Александр КРАСНЫХ, Данила ИЗОТОВ и Михаил ВЕКОВИЩЕВ с серебряными медалями после эстафеты 4х200 м кролем.

- Какая твоя любимая дистанция?

- 200 метров кролем. Также люблю 100-метровку баттерфляем.

- В какой-то степени ты продолжатель традиций Николая Скворцова, который долгое время был законодателем мод в российском баттерфляе?

- Да, но только у меня на первый план больше выходят скоростные качества, а не выносливость.

- В этом году ты пропустил чемпионат России. Не из-за травмы или коронавируса, просто выбрал Международную плавательную лигу, а не чемпионат страны...

- А выбора никакого и не было. Мы подписали контракты в Международной плавательной лигой еще в начале 2020 года, когда не было никакой пандемии. Должны были выступить на чемпионате России в апреле, потом Олимпийские игры в Токио. А дальше с чистой душой можно было ехать на Международную плавательную лигу. Но коронавирус вмешался в наши планы.

Апрельский чемпионат России перенесли на ноябрь, и мы его пропустили. Нельзя было отказаться от контрактов, последовали бы серьезные финансовые неустойки. Но дело даже не в деньгах. Во-первых, в Международной плавательной лиге мы получили серьезный опыт. Во-вторых, если бы сейчас отказались, подпортили бы себе репутацию. В 2021 году никто бы не захотел с нами иметь дела. Так что выбора не было.

- Соревнования Международной плавательной лиги в этом году прошли в новом формате. Из-за коронавируса всех сильнейших пловцов планеты посадили в «пузырь». То есть вы находились в Будапеште на протяжении нескольких десятков дней и никуда не могли выехать.

- Да, в столице Венгрии есть интересное место – Маргитсигет. Это остров в самом центре города. Там мы жили и соревновались. В Будапеште я окунулся в другой мир. Моя команда LONDON ROAR находилась в Венгрии больше 40 дней. Для меня они прошли незаметно. Много новых знакомств, много стартов, много интересных встреч.

- В Венгрии собралась элита мирового плавания. Со многими известными спортсменами ты выступал в одной команде. Наверняка много общались. Что спрашивали о России?

- Стереотипов о нашей стране много. Про зимние морозы спрашивали. В основном все лестно отзывались о России. Кстати, спрашивали про нашу водку, но тут я не знаток.

- Международная плавательная лига – совершенно новый формат соревнований. Здесь не важны минуты и секунды, нет медалей. Тебе понравилось выступать по такой системе?

- Да. Это очень интересный формат. Здесь надо бороться не за медали, а за очки для твоей команды. В Будапеште я часто попадал в тройку сильнейших. Поэтому своим выступлением доволен, помог команде.

- За подобными соревнованиями будущее?

- Мне кажется, что да. Плавание должно стать более динамичным. Почему нас не так часто показывают по телевидению? Потому что традиционное плавание очень затянутое. Тут же весь этап умещается в два часа. Болельщики иногда до последнего не знают состав команд. Его можно поменять буквально перед стартом, исходя из тактических соображений.

- Ты долго прожил в одном пространстве с российскими и зарубежными спортсменами. Как складывался твой досуг? Не было никаких русских вечеринок?

- Нет. Вечеринок точно не было. Но иногда общались все вместе. Больше всего народу собралось, когда дрался Хабиб Нурмагомедов. Когда он выиграл, все подходили к нам и поздравляли.

Михаил Вековищев на одном из этапах Международной плавательной лиги

- Не спрашиваю о конкретных суммах. В Международной плавательной лиге спортсмен может нормально заработать?

- Да. Это тоже большой плюс. Соревнования дают возможность неплохо заработать спортсменам среднего уровня.

- Как был составлен твой договор?

- В контракте есть фиксированная сумма за участие. У каждого спортсмена она своя. Вторая часть заработка зависит от того, сколько ты очков принес своей команде.

- В Будапеште ты был один, без своего тренера?

- С 2017 года у меня два наставника. В сборной тренируюсь под руководством Михаила Владимировича Горелика. Он был со мной в Венгрии.

- На каких соревнованиях ты выступишь еще в 2020 году?

- В декабре запланированы чемпионат России и традиционный Кубок Сальникова. После этого встречу Новый год с родными и друзьями. И с 3-4 января начну целенаправленную подготовку к апрельскому чемпионату России.