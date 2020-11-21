Возвращение Анны Черновой. Призер этапов Кубка мира набирает былую форму

Участница олимпийских игр, призер этапов Кубка мира, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, неоднократная чемпионка России, рекордсменка страны. Таков список регалий воспитанницы спортивной школы «Труд», конькобежки Анны Черновой. После олимпийского Сочи, вхождения в число элитных спортсменов Кубка мира у калужанки начались проблемы со здоровьем. Она даже полностью пропустила один сезон. Несмотря на все трудности и преграды, сейчас Анна Чернова восстанавливает былую физической форму. О чем и рассказала КП40.

- Анна, давай начнем с приятных воспоминаний. Они датированы уже далеким 2014 годом, когда в Сочи ты дебютировала на Олимпийских играх. Бывает, что ты вспоминаешь те дни? Что именно врезалось в память?

- Конечно я вспоминаю своё участие в Олимпиаде в Сочи. Тем более сейчас, находясь на тренировочном сборе в столице Игр.

Особенно запомнилось открытие Олимпиады, само участие, волнение. И вот буквально пару дней назад, в свой выходной день, мы поехали погулять в Олимпийский парк, и я вспоминала, как на каждом шагу стояли волонтёры и говорили нам слова поддержки.

- После Олимпийских игр в Сочи твоя карьера пошла в гору. Ты стала выигрывать медали на этапах Кубка мира, показывала результаты вровень с лидерами конькобежного спорта. За счет чего произошел тот качественный профессиональный скачок?

- За счёт накопленной работы. У нас же циклический вид спорта. Объемы накапливаются, когда ты много работаешь из года в год. Конечно, успех был и за счёт бешеной мотивации, нас же после Сочи расформировали. Многие, как и я, остались не удел. Так как мы тренировались у итальянского тренера, и на тот момент в нас руководство не видело надобности. Вот и хотелось доказать, что не такие уж мы и ненужные.

- Но после этого ты получила травму и долго с ней мучилась. Что это было?

- После своего самого успешного сезона, наступил олимпийский год. Конечно, когда за год до Игр на чемпионате мира становишься четвертой с проигрышем в 0.002 секунды, ты подходишь к тренировочному процессу с большим желанием и усердием. Тем более, что на кону олимпийская медаль, которая так была близка. И, видимо, мой организм в какой-то момент не справился и дал сбой. У меня была не травма. Операцию на коленном суставе сделали сразу после Сочи, и поэтому он меня почти не беспокоило. Все дело было в перенагрузке. В следствии сильно сниженного иммунитета я заболела вирусом Эпштейн Бара. Он сам по себе особо ни чем не отличается от простого ОРВИ или ОРЗ, но его трудно выявить. Главное, что с ним категорически нельзя тренироваться. А я ведь отбегала целый сезон. Выявили мы его летом, лечилась. но там долгий восстановительный процесс, который не совместим с нагрузками. Поэтому с врачами было принято решение брать перерыв на один год.

- Тяжело было без конькобежного спорта? Наверное, после такого количества лет тебе было непросто без тренировок?

- Да, я уже заскучала через пару месяцев. Поэтому пошла на дополнительное обучение, чтобы хоть чем-то себя занять. Получила пару сертификатов по нутрициологии и спортивной диетологии. Многое стало понятным, что с моим организмом. И, конечно, для каждого спортсмена очень сложный период перехода из профессионального спорта в обычную жизнь. Я хоть и не закончила, но в голове на тот момент были и такие мысли.

Все равно немного, но тренировалась, вернее, пыталась. На девятый этаж пешком поднималась и бегала кроссы со скоростью три пирожка в час. Сложно, когда ты вроде спортсмен, а элементарные вещи даются тяжело.





- Не грузилась мыслями о том, что тяжело будет вернуться на прежний уровень?

- На тот момент я думала только о здоровье. Сделала ещё операцию, на которую ранее просто времени не было, вернее, на восстановительный период после неё. И многие врачи, смотря на мои результаты крови, говорили, что надо заканчивать со спортом.

- В 2020 год нельзя не спросить про коронавирус. Все спортивные ресурсы обсуждали вашу поездку с еще одной медалисткой юниорского чемпионата мира Еленой Сохряковой на Бали. Что это было? Понимали, что можете остаться там не на две недели? Если бы знала, что так получится, все равно поехала?

- Что касается нашего отпуска на Бали. Лично я ничего не меняла бы. В тот период, когда в России все сидели по домам и шёл активный прирост заражённых, мы отдыхали на Бали, где количество заражённых было крайне низким. Там сразу же ввели все меры безопасности.

Мы не знали, застрянем или успеем вернуться, просто были готовы к любому исходу событий. Но мне понравилось отдыхать на острове, когда очень мало туристов.

К тому же, мы ведь там не просто на пляже все это время лежали. Была возможность тренироваться. Бегали кроссы, держали себя в форме.



- На чемпионате России 2020 года ты осталась без медалей. Как можешь оценить свое выступление в Коломне?

- Выступление плохое. Да, конечно, есть аргументы, почему мой результат такой, но он плохой.



- Конкуренция, пока ты восстанавливалась, на твоих дистанциях в России усилилась?

- Разумеется, подрастает новое интересное поколение. Они своими результатами подгоняют более опытных спортсменов. Но это естественный процесс.

- Как оцениваешь свое физическое состояние, ничего не беспокоит на данный момент?

- Я не могу сказать, что я сейчас в отличной физической форме. Остались ещё проблемы, которые мне мешают. Я работаю над ними.



- Ты всегда была человеком эмоций. Может быть, от твоего психологического состояния зависят и твои результаты. Какое настроение на данный момент?

- Сейчас много переживаний, стыд за свои результаты. Мне трудно выходить и показывать такие секунды. Кажется, что я подвожу всех тех людей, которые меня поддерживали и которые мне помогают. Но я нахожу силы в себе работать дальше и стараться изменить эту ситуацию. Пытаюсь находить не только минусы, но и положительные моменты в своей подготовке.



- Какие цели ты и тренерский штаб ставите в этом сезоне?

- Стараемся работать планомерно, ставить не глобальные цели, а те, которые можно достичь здесь и сейчас. На данный момент хочу просто улучшить свои результаты с прошлого сезона.



- До конца года этапов Кубка мира не будет. Как переживают эту ситуацию в сборной России?

- В целом все расстроены, у многих спортсменов пошатнулась мотивация, и я прекрасно понимаю это чувство. Мы к российским соревнованиям готовимся в непонятной ситуации, до самого старта не ясно - бежим мы или нет. У нас многие спортсмены переболели, кто-то сейчас болеет, это печально. Сейчас в месяц приходится сдавать от 2 до 5 раз тесты.



- Где ты планируешь выступить до конца 2020 года?

- В Санкт-Петербурге, в Челябинске и в Коломне на всероссийских соревнованиях. Если, конечно, ничего не изменится.