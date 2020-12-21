Глава ФК «Калуга» Олег Митрофанов – о том, почему наш футбол топчется на месте

Совсем недавно, 18 декабря, футбольный клуб «Калуга» отпраздновал свой 11 день рождения. В 2009 году после победы в любительской лиге команды «МиК» наш регион получил право выступать среди профессионалов. За 11 лет калужане добились немало побед, были, конечно, и поражения.

На зимнюю паузу в чемпионате России наши футболисты отправились, находясь далеко от лидирующей тройки в турнирной таблице. Но это сейчас не главное. Есть фундаментальные проблемы, после решения которых «Калуга» может сделать качественный шаг вперед.

Генеральный директор клуба Олег МИТРОФАНОВ рассказал нам о состоянии дел в детско-юношеском футболе, взаимодействии со спортивными школами и о новом доме для главной команды областного центра.

Футболисты футбольного клуба "Калуга" выйдут на поле уже в 2021 году

Разговор на разных языках

- 18 декабря ФК «Калуга» отметил очередной день рождения. Олег Геннадьевич, что для вас значит это день?

- Для меня, сотрудников клуба и футболистов 18 декабря – знаковая дата. В 2009 году мы перешли из любительского спорта в профессиональный. За эти 11 лет у нас были разные результаты. Но главное, что мы год за годом подтверждаем свой профессиональный статус. Как на поле, так и за его пределами.

«Калуга» за эти годы стала стабильным развивающимся клубом центра России. Мы приобрели большой багаж знаний, который в будущем позволит делать качественные шаги вперед.

- За 11 лет вы, наверное, набили много шишек. В каком направлении пришлось больше всего обучаться?

- Мы не стоим на месте. Продолжаем учиться каждый день. Одна из главных проблемных тем – взаимодействие с калужскими футбольными школами. Мы до сих пор не можем найти общее понимание в вопросе развития молодых игроков. Не получается выработать какое-то единое правило. Поэтому и в составе футбольного клуба «Калуга» не так много, как хотелось бы, молодых местных сильных спортсменов.

Нашим талантливым игрокам не удается переход из юношеского футбола во взрослый. А это значит, что передавать воспитанников спортивных школ в 18-летнем возрасте слишком поздно. Надо, чтобы игроки приходили в клуб в 15-16 лет. Для этого мы и создавали наш дубль. Также для этих ребят мы организовывали студенческую команду.

- В чем же проблема? Не удается договориться со школами?

- Клубу не принадлежит ни одно из спортивных учреждений. Возьмем даже областную школу «Калуга». У нас одна эмблема, одно название, но совершенно разные цели.

- В 2020 году в Калужской области сменился министр спорта. В футбольные школы «Калуга» и «Торпедо» пришли новые директоры. Руководители в разные годы работали в системе вашего клуба. Может быть, именно сейчас настал момент, когда надо окончательно договориться, куда и как двигаться региональному футболу?

- Эдуард Демин и Николай Сидоров были тренерами нашего клуба. Сейчас руководят спортивными школами. Еще не успев повесить бутсы на гвоздь, они очень быстро стали чиновниками. Не понимают, что надо работать на футбол и на ФК «Калуга», который является вершиной «айсберга». Надо ведь прививать сотрудникам школ и воспитанникам любовь к главному клубу города. Без этого ничего не получится. Должна быть стопроцентная лояльность к «Калуге».

- Может быть, проще тогда создать новую спортивную школу или академию?

- Скорее, это будет негосударственная школа, которая наладит сотрудничество с академиями ведущих клубов России. У главных команд страны существует потребность развития в регионах. Мы просто должны договориться с одной из академий. Думаю, что это лучший вариант.

- Исходя из ваших слов, вы не довольны тем, как сейчас обстоят дела в детско-юношеском футболе в Калуге?

- Вы правы. Я не доволен.

Дмитрий Демин (в центре) стал полноценным игроком основного состава ФК "Калуга" в 2020 году

Мотивация детских тренеров

- После одного из матчей в этом сезоне один из тренеров, воспитанники которого начали выступать за ФК «Калуга», спросил меня: «Вот я довел этих ребят до профессиональной команды, а что мне от этого»? В чем моя выгода?». Как вы относитесь к такой постановке вопроса?

- Двояко. Тренер, когда воспитывает профессионального футболиста, преследует две цели. Во-первых, это личная самореализация. Наивысшая стадия мастерства наставника, когда его воспитанник идет вверх. Деньги должны стоять на втором месте. Поскольку тренер не бесплатно выполняет свою работу, он получает заработную плату. Но мотивационные выплаты, конечно, наставникам необходимы. Только кто их должен осуществлять? Если бы мы брали детей из школ, которые входят в систему клуба, тогда премировать должны были бы мы.

Кстати, тот тренер, который задал вам вопрос про свою выгоду, сколько воспитанников за последние 10 лет отдал в клубы Премьер-лиги или ФНЛ? Никого.

- Но как дополнительно мотивировать детских тренеров?

- Два года назад мы встречались с работниками спортивных школ. Тогда я озвучил мысль, что необходимо организовывать работу внутри министерства спорта для получения грантов тренерами, которые воспитывают профессиональных футболистов. У нас же школы региональные и муниципальные. Поэтому министерство или городское управление имеют полное основание премировать наших тренеров. Я эту идею озвучил. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось.

- Но футбольный клуб «Калуга» все-таки платит школам за их воспитанников?

- Да. Бывают задержки, но мы выполняем свои обязательства. Проблема в другом. Мы платим за игроков, которые потом за клуб сыграют два-три матча. И все. Наша молодежь после школы в большинстве своем не готова выступать на профессиональном уровне. Они ломаются физически, психологически, морально.

Мы должны платить за тех футболистов, которые постоянно играют в основном составе, становятся лидерами нашей команды. Тогда я лично сам заплачу за его воспитание. А в последние годы мы очень много денег выбрасывали на ветер. Сейчас, скажем, Дмитрий Демин – игрок основного состава. Теперь клуб понимает, за что он будет платить школе «Торпедо», которая воспитала игрока.

Футбольный клуб "Калуга" никогда не остается без поддержки преданных болельщиков

Где футболисты?

- В конце 2020 года сразу два калужских футболиста были вызваны в сборные России. Но при этом мы говорим о том, что наши школы работают плохо. Как эти два факта можно сопоставить?

- Александр Мосин – воспитанник Дмитрия Головачева. Парень тренировался в Калуге до 12 лет. Но дальше он совершенствовался в академии «Краснодара». Там уровень подготовки в разы выше. В Калуге, к сожалению, сейчас просто нельзя довести юношу до уровня ФНЛ или Премьер-лиги. У нас нет ни тренерских кадров соответствующего уровня, ни материальной базы. Наши школы занимаются только массовым футболом. Возвращаясь к директорам Эдуарду Демину и Николая Сидорову, у них главная задача – число детей, которые ходят на тренировки. Воспитывать профессиональных игроков никто не стремится.

- Как вы относитесь к оттоку юных футболистов из Калуги?

- Положительно. Потому что у ребят появляется шанс совершенствовать свое мастерство. Другое дело, сколько их уехало, а сколько заиграло? Но в любом случае их там учат лучше. Футболисты понимают, как надо думать на поле, как разговаривать во время матча, как вообще относиться к делу. У нас этого пока и близко нет. Зато в одной школе занимаются 800 человек, в другой – больше 1000. Но где футболисты?

- Несколько дней назад появилась информация о том, что в Калужской области футбол начнет развиваться семимильными шагами, построят новые поля, появится манеж. Как вы к этому относитесь?

- Давайте начнем с манежа. Он будет 90 метров на 40. Для детей до 15 лет это спортивное сооружение подойдет. А взрослым юношам где тренироваться? Покупая дорогой джип в дешевой комплектации, ты не испытываешь удовольствие от вождения. Двигатель слабенький, навигация не та. Но это же джип. Та же история и с манежем. Конечно, я хочу сказать спасибо, что добились его строительства, такого у нас никогда не было. Но можно было сделать манеж полноразмерным, для юношей всех возрастов.

- Завершим тему детско-юношеского футбола. В любом случае необходимо садиться за стол переговоров всем заинтересованным сторонам и налаживать взаимодействие.

- Если мы будем говорить о воспитании профессиональных игроков, тогда надо собираться и обсуждать. А если речь идет о массовом спорте, диалог и не нужен. Надо развивать профессиональный футбольный клуб, воспитывать игроков соответствующего уровня, создавать условия. Начнем с простейшего. Стадион нужен клубу. Мы существуем на территории школы. А стадион должен быть в городе. Самое подходящее место сейчас – стадион «Труд». Всем было бы удобно. Хороший подъезд, место отличное. Думаю, новые власти обратят на это внимание. У клуба должен быть собственный дом.

Нам исполнилось в этом году 11 лет. Стадион в «Анненках» появился-то благодаря «Калуге». Там было просто футбольное поле и деревянные трибуны. Никто ничего строить не собирался. Я подошел к губернатору Анатолию Дмитриевичу Артамонову и сказал, что нам просто негде играть. Было принято волевое решение. За 4 месяца построили стадион. Сейчас нужно такая же политическая воля.

- Вы вспомнили про студенческий футбол. Шесть лет назад сборная Калужской области выступала в чемпионате России. Сейчас Национальная студенческая футбольная лига – мощная организация. А Премьер-группа НСФЛ выглядит сильнее, чем Третий дивизион. Может быть, вновь создать сборную региона и начать выступать в студенческой лиге?

- НСФЛ сильнее Третьего дивизиона, где выступает много футболистов, завершающих карьеру. Мы участвовали в первом розыгрыше студенческой лиги и выиграли бронзовые медали. Наши футболисты тогда получили звания кандидатов в мастера спорта. Когда такое было в последний раз? Я тогда лично инициировал наше участие в НСФЛ.

У нас и сейчас должны быть созданы команды по футболу на базе ведущих вузов: КГУ, КФ МГТУ, МСХА. Но для этого нужно не только желание, но и материальная база. Вспомните, где в 2014 и 2015 годах тренировались наши студенты. В Анненках, а там и так яблоку негде упасть. Плюс к этому надо оплачивать труд тренеров.

Развивать студенческий футбол в регионе просто необходимо. В следующем году мы вряд ли выступим в НСФЛ, но в 2022 попробуем это сделать.

Тренер Евгений Лосев дает указания 20-летнему нападающему "Калуги" Николаю Суханову

2020 год

- Этот год получился сложным для всех. Футбол не стал исключением. Даже большие европейские клубы сейчас испытывают трудности. Как «Калуга» прожила 2020 год?

- В финансовом плане мы прошли эти 12 месяцев стабильно. А вот спортивная часть хромает. Этому есть объективные причины. У нас было очень много травм и болезней. Во многих матчах мы не могли рассчитывать на 3-5 футболистов основного состава. Иногда было еще больше потерь.

Плохо, что наша молодежная команда не имела в этом году нормальной игровой практики. Мы ведь хотели выступать в Третьем дивизионе. Но пандемия вмешалась, сыграть не удалось. Все планы по подготовке молодых спортсменов были просто порушены.

В 2020 году мы сократили платежные ведомости, урезали премиальные. Пришлось ужиматься. Но этот год, наверное, первый, когда мы в декабре не должны футболистам зарплату за ноябрь.

Андрей Волгин забил в ворота соперников четыре мяча, но и не забывал отрабатывать в защите

- Не могу не задать этот вопрос. Болельщики, которые постоянно посещают матчи «Калуги» или следят за играми в интернете, часто спрашивают: «Зачем приглашать иногородних футболистов, если перед командой не ставится никаких серьезных задач»? Как вы относитесь к такой позиции?

- Она дурацкая. Эти люди просто никогда не были в профессиональном футболе. Здесь всегда надо ставить перед собой цели: побеждать в каждом матче, развиваться, расти, переходить на новый уровень. Занимать восьмые места тоже надо уметь. Быть не в конце турнирной таблицы, а бороться со всеми клубами на равных. Мы можем для галочки, для показухи набрать одних калужских ребят. Но это не имеет смысла, очковтирательством я заниматься не собираюсь. Если калужский футболист лучше иногороднего, он будет играть. Мы никого по блату не тащим. Возьмите Андрея Волгина. Он лучший бомбардир. Разве Андрей играет хуже футболистов, которые на замене сидят? Нет, он лучший. Кого мы можем в 2020 году из иногородних игроков упрекнуть, что он хуже играл, чем калужане? Нет таких.

- В одной группе Профессиональной футбольной лиги выступают сразу два клуба из Калужской области. Какие у вас взаимоотношения с обнинским «Квантом»?

- Мы не воюем, не деремся, а просто общаемся. Нет смысла выдумывать никаких противостояний. Все определяется по спортивному принципу, на футбольном поле.

- Отдельно спрошу только про двух игроков нашей команды. Многие болельщики переживают за Николая Суханова. Насколько я знаю, у этого 20-летнего калужанина было летом несколько предложений от клубов Футбольной национальной лиги. Николай остался в Калуге, а осенью уже практически не показывал игру, которую мы все от него ждем. Что случилось?

- В этом возрасте у меня уже родился ребенок, я трудился на двух работах, чтобы содержать семью. Сейчас молодежь психологически не устойчива. Я просто не могу их понять. У Николая Суханова есть сумасшедшее качество – выносливость. Но в этом году он сделал несколько ошибок, после которых «сдулся». Коля отдельно занимался бегом, давал силовые нагрузки без рекомендаций тренерского штаба.

У Суханова все поправимо. Я считаю, что это игрок в перспективе уровня Премьер-лиги. Правда, ему нельзя сейчас петь дифирамбы. Молодой игрок надевает корону на голову и перестает расти.

Суханова мы не отдали летом в «Торпедо» только по одной простой причине. Московский клуб хотел его взять на позицию «лимитчика», чтобы он сидел на скамейке запасных. Если бы его хотели купить, то заплатили бы деньги. Но за «лимитчика» «Торпедо» не готово было тратиться. Может, это жестко, но я отказал «Торпедо» и «Нижнему Новгороду».

Полузащитник Денис Семин вернулся в родной клуб в 2020 году

- Интересная история с полузащитником Денисом Семиным. Он вернулся в этом году в Калугу. Вы с легкостью взяли Дениса назад в клуб?

- Так я ему сам позвонил. Он еще думал.

- Почему позвонили?

- Потому что Денис сидел в курском «Авангарде» в запасе. Он калужанин. Мы с «Авангардом» в Кубке России сыграли. Я был на матче в Обнинске, видел, что он уже играет хуже, чем три года назад. Когда только становился футболистом основного состава «Калуги».

Я Денису предлагал подписать соглашение на полтора года. Но он согласился отыграть за «Калугу» только до конца сезона. Семин – единственный футболист, которого «Калуга» полностью воспитала. Мы взяли его в 15 лет, Семин играл за молодежную команду, потом тренерский штаб долго подводил его к основе. Обидно, когда ребята не ценят, что для них делают.

- В завершении. Какой подарок клуб хотел бы получить на день рождения?

- Конечно, это стадион. Еще раз повторюсь, «Анненки» - это территория спортивной школы. Лучшее место сейчас для стадиона – «Труд». Когда мы знакомились с новым министром спорта Олегом Сердюковым, я высказал это предложение. Надо чтобы вся футбольная общественность его поддержала. Тогда власти нас услышат.