Калужанин Александр Мосин играет за «Краснодар» и сборную России

Александр Мосин родился 14 февраля 2006 года в Калуге. Уже в пять лет он пришел к тренеру Дмитрию Головачеву. С этим специалистом в спортивной школе по футболу «Калуга» проработал семь лет. После чего на одном из турниров талантливого защитника заметили селекционеры академии футбольного клуба «Краснодар».

Сейчас Александр Мосин проходит второй тренировочный сбор в юношеской национальной команде под руководством Ролана Гусева. Калужанин рассказал о своих мечтах выиграть с «Краснодаром» Лигу чемпионов, закрепиться в сборной России и поиграть в европейском гранде.

- Александр, ты уже в 5 лет начал заниматься футболом. Причем, с ребятами, которые были на год тебя старше. Насколько тяжело дались первые годы тренировок?

- Сначала все складывалось достаточно сложно для меня. Когда я только пришёл на секцию футбола, ещё не интересовался им в полной мере и воспринимал, как обычные занятие спортом. Через пару лет смог проникнуться этой игрой. Меня очень поддерживали родные и первый тренер Дмитрий Головачёв. Часть моего успеха принадлежит им.

- Твоя мама серьезно занималась плаванием. Любовь к спорту привила она или кто-то еще имеет к спорту отношение?

- На самом деле любовь к спорту мне привилась от просмотра футбольных матчей по телевизору. После того, как я начал наблюдать за игрой спортсменов мирового уровня, решил для себя, что футбол - это то, чему я хочу посвятить свою жизнь.

- У тебя были кумиры из мира большого футбола в детстве?

- Если брать во внимание футболистов с мировым именем, то это Криштиану Роналду и Гарет Бейл. Я всегда восхищался их техникой и эффектными голами.

- Футбольный клуб «Калуга» выступает во Втором дивизионе. Ходил ли ты на их матчи, знаешь ли игроков команды из родного города?

- Да, конечно, Слежу за этой командой и сейчас. Когда я жил в Калуге, мы с папой посещали многие матчи ФК «Калуга». Я знаю живых легенд этого клуба: Юрия Дубровина и Дмитрия Баранова. С одним из игроков «Калуги» общался еще со времён детско-юношеского футбола. Это Андрея Косенко.

- По словам твоего первого тренера Дмитрия Головачева, ты много интересуешься футболом. Постоянно читаешь спортивные газеты, журналы, просматриваешь сайты. Когда в Калугу приезжала сборная Сенегала перед чемпионатом мира, ты мог рассказать чуть ли не о каждом игроке. Откуда такая футбольная любознательность?

- Да, я очень люблю читать все новости, связанные с футболом. Мне нравится смотреть различные видеонарезки, на которых видны неординарные решения игроков. Все достаточно просто. Я очень хочу учиться чему-то новому и совершенствоваться. Наверное, с этим и связана моя любознательность.

- Ты играешь на позиции центрального защитника. Как считаешь, что главное для игрока этого амплуа?

- Я думаю, что главными качествами для этого амплуа являются скорость бега и принятие решений, подсказ и концентрация в каждом моменте. Также нельзя исключать высокий рост и крепкое телосложение.

- Кто из центральных защитников современного футбола тебе нравится и чем?

- На этой позиции мне импонирует футболист «Ливерпуля» Ван Дейк. Он почти безупречно играет головой, очень агрессивен в отборе. Но всё же, на мой взгляд, эталоном должен считаться Серхио Рамос, за свою невероятную стабильную игру долгие годы.

Калужанин Александр Мосин два года играет за команду академии ФК "Краснодар"

- Расскажи немного о своей команде 2006 года рождения в Калуге. Насколько хороший был коллектив, что удалось выиграть до твоего переезда в Краснодар?

- Мы провели с командой очень много времени вместе, все ребята стали мне как родные. Каждый был простым в общении и трудолюбивым на поле. Мы добивались побед за счет отличного взаимопонимания между игроками и тренером. Из наград вспомню призовые места на турнирах в Черноземье.

- Дмитрий Головачев – твой первый наставник. Что можешь рассказать о нем, какой он тренер?

- Дмитрий Александрович очень хороший наставник, который умеет найти психологический подход и помочь игрокам в момент, когда они потеряли мотивацию или сбились с пути. Этот тренер знает, как обучить и настроить своих подопечных, чтобы добыть победу любой ценой. Дмитрий Александрович очень многое дал мне в футбольном плане, за что я ему безмерно благодарен. Мы хорошо общаемся с ним и по сей день.

- Тебя заметили скауты ведущих академий России на финале первенства России в Белгороде. Помнишь тот турнир, насколько он удачным получился для тебя и команды в целом?

- Те соревнования я запомню на всю жизнь. Тогда наша команда была как никогда близка к заветному титулу. Эмоции турнира не описать словами. Команда проявила себя очень хорошо, ведь за все матчи мы пропустили всего лишь один гол. Отлично сыграл наш вратарь Даниил Ланцов. Он один из главных творцов того успеха. Я тоже хорошо сыграл, практически на максимуме своих возможностей.

- Тобой интересовались две академии – «Краснодар» и ЦСКА. Ты съездил на просмотр в обе школы. Почему в итоге выбор пал на «быков»?

- Помимо этих двух академий, я был в расположении команды «Чертаново». Но как только узнал про интерес из Краснодара – ни секунды не думая, решил, что хочу попасть только туда. Мои родители и тренер знали, что эта академия являлась моей мечтой и помогли мне ее осуществить. Также ко мне проявляли интерес и другие клубы, но я принял твердое решение, что хочу связать свое настоящее и будущее только с чёрно-зелёными цветами.

Александр Мосин всегда поможет партнеру по команде

- От Калуги до Москвы намного ближе, чем до Краснодара. Я знаю, что в первое время тебе было тяжело находиться так далеко от дома. Как это выражалось? За счет чего справился с давлением?

- Это выражалось в постоянной смене настроения. Мне было нелегко находиться далеко от дома, но я справился благодаря поддержке из Калуги от своих родителей и Дмитрия Александровича. Также вокруг меня оказалось множество хороших людей и в Краснодаре, среди которых выделю моего соседа по комнате Ивана Самарина и хорошего друга Кирилла Кистенева. Помогли освоиться чудесные воспитатели и тренеры. Конечно же, важную роль сыграл старший тренер моей команды Виктор Викторович Коваленко, от которого я чувствовал что-то родное. Он мне стал одним из самых близких людей в академии.

- Академия «Краснодара» - одна из лучших не только в России, но и Европе. Расскажи об условиях, которые созданы на юге страны для юных футболистов.

- В этой академии всё сделано для совершенствования молодого игрока. Помимо космических условий для комфортного проживания и тренировок, здесь сумасшедшая конкуренция. Это навсегда дает тебе понимание, что нельзя ни на секунду расслабляться и держать себя в тонусе.

- Расскажи о распорядке твоего обычного дня.

- В 6.50 у нас ранний подъем. Через полчаса завтрак и подготовка к первой тренировке. Сразу после нее приводим себя в порядок, переодеваемся, чтобы опрятными оправиться в школу. По завершении двух уроков обедаем, а уже после окончания школы отправляемся на полдник. Потом начинается вторая тренировка. Дальше идем на ужин и выполняем домашнюю работу по школе. Только после этого мы получаем мобильные телефоны, чтобы позвонить родителям, но в 21.30 сдаем. А в 22.00 ложимся спать. Расписание футболиста требует желания и сосредоточенности. Но мы привыкаем к нему, и нас все устраивает.

- В каждом из возрастов в «Краснодаре» есть несколько составов. Ты изначально был в «основе»? Тяжело было завоевать место в старте?

- Я начал пробоваться в первом составе спустя 2-3 недели пребывания в академии «Краснодара». Было непросто, но я хорошо вписался туда, по мнению тренерского состава, и не собираюсь сбавлять обороты.

- Наверняка на тренировочную базу академии «Краснодара» частенько приезжают игроки основного состава. С кем-то из них общался?

- За футболистами основного состава мы очень переживаем и болеем на нашей арене, которая находится по соседству с академией. Пока личного общения у меня ни с кем не было. Но моя главная цель - присоединиться со временем к ним, чтобы вместе защищать знамена клуба.

В ноябре 2020 года калужанин Александр Мосин впервые сыграл в футболке сборной России по футболу

- В ноябре 2020 года тебя впервые вызывали в расположение юношеской сборной России. Какие были твои эмоции, когда узнал об этом?

- Я воспринял вызов достаточно спокойно и только еще больше замотивировался. Нужно доказывать тренерам сборной, что я являюсь лучшим на своей позиции.

- Ты провел первый тренировочный сбор с юношеской сборной России. Работа там сильно отличается от занятий в «Краснодаре»?

- В сборной была ознакомительная работа, направленная на игровые упражнения, чтобы сыграться с футболистами из других команд. В академии же тренировки на развитие навыков и совершенствования тебя, как футболиста.

- Тренер юношеской сборной России 2006 года рождения экс-игрок национальной команды Ролан Гусев. Удалось ли лично пообщаться с многократным чемпионом страны или все общение было общекомандным?

- Пока мы только познакомились друг с другом.

- Сейчас ты находишься на втором тренировочном сборе национальной команды. Хотя практически весь ее состав с ноября обновился. А ты попал в число восьми игроков, которые были и на первом сборе. Значит, зарекомендовал себя?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Возможно, тренеры решили дать мне ещё один шанс, а может убедиться, что я тот футболист, который им как раз и нужен.

- Какие твои планы на профессиональную карьеру? Где бы хотелось поиграть?

- Я хочу выиграть чемпионат России и Лигу чемпионов с футбольным клубом «Краснодар» и закрепиться на долгие годы в сборной страны. Наверное, после этого уже хотелось бы попробовать себя в чемпионатах других лиг. Но основные планы связаны именно с «Краснодаром».