Вонючее озеро небывалой красоты

Продолжаем публиковать путевые заметки калужанки, путешествовавшей по Крыму с семьёй на своём авто.

(Продолжение. Начало — в этой статье, здесь, здесь, здесь и здесь)

Крапивинские места

— Наш путь лежал в Севастополь. Дорога всё больше радовала: ​движение стало свободнее, горы как-­то неожиданно, как это бывает в Крыму, вдруг сменились небольшими холмами, а потом и равниной.

В юные годы я зачитывалась Владиславом Крапивиным. Кто знаком с его творчеством, тот знает, какое у него особое отношение к Севастополю. Я никогда не бывала в этих местах раньше, но мне казалось иногда, что я провела здесь детство. Настолько ощутимыми и тёплыми были фантазии на основе произведений, посвящённых городу. Я не раз представляла себе ступеньки из ракушечника между старыми домами, ведущие к морю. И, забегая вперёд, скажу, что не разочаровалась.

Мы сняли заранее жильё в районе Северной бухты. Все основные достопримечательности находились в Южной. Цены на обычное в нашем случае жильё — ​с удобствами и четырьмя спальными местами — ​приятно отличались от подобных во всех остальных городах, популярных у курортников. А именно: ​были меньше на треть. Тихая улица с небольшим кафе, рядом — ​выход к морю с полудиким пляжем, что нас с детьми вполне устраивало. С нашего второго этажа открывался вид на Константиновскую батарею. В день приезда особых планов у нас не было, поэтому туда мы и отправились на автомобиле, хотя можно было дойти и пешком. У входа не было толпы страждущих туристов, а автомобили парковались на свободных обочинах так легко и обыденно, что мы сразу почувствовали себя в Севастополе местными жителями.

Другой Крым

— Те пять дней, что мы провели в Севастополе, я бы назвала так: ​«отдых от отдыха». Здесь не встречались праздношатающиеся курортники в бикини и плавках с пивными стаканами в руках. К достопримечательностям не стояли очереди, не было борьбы за парковочные места. Но при этом казалось, что каждый день в центре города — ​праздничный, поэтому на улице много людей, на площадках идут концерты и занятия бальными танцами для всех.

С нашего места жительства до центра можно было добраться двумя способами. Первый ​— долгий и неудобный: на автомобиле вокруг бухты (около 30 километров), прямого объезда по этому пути нет. Второй — обычный для местных жителей, но романтичный для нас. ​Это паромная переправа, традиционный многолетний способ для жителей Северной бухты.

Парковочных мест в районе Северного причала было достаточно. К парому стояла внушительная очередь, которая двигалась непривычно быстро. Тем большим было моё удивление, когда я поняла, что оплата проезда происходит непосредственно перед посадкой контролёру наличными. И стоило это удовольствие всего 24 руб­ля.

Рядом стояла очередь из автомобилей на переправу. Впоследствии я убедилась, что мы выбрали правильный способ, потому что за весь день, проведённый вблизи Южной пристани, автомобильный паром так ни разу и не видели.

Дорога занимала около пятнадцати минут. А потом — ​прогулка по городу, интересная экскурсия на крохотном катере по Южной бухте, где стоят легендарные корабли.

Так же неспешно и с удовольствием мы провели день в Херсонесе. Один раз ради интереса я проехала вокруг бухты на автомобиле, побывав в Балаклаве (вот тут всё было, как обычно, с забитыми парковками, шикарными яхтами и дорогими ресторанами с морепродуктами). Но зато удалось посмотреть на бухту сверху, поднявшись на крепость Чембало, которая по крымской традиции находится на стадии реставрации.

Лично я покидала Севастополь с сожалением. Но мы торопились в Евпаторию, где должны были встретиться с моей старшей дочерью, которая отдыхала там с бабушкой.

Розовые озёра

В одну из ночей, когда я изучала путевые заметки других автопутешественников, мне попалась интересная информация о розовых озёрах в Крыму. Раньше я о них никогда не слышала. Каждое из них в определённое время приобретает яркий оттенок благодаря особым бактериям, обитающим только в солёной воде. Одно из озёр находится вблизи Керчи и особую красоту приобретает весной. Второе же расположилось как раз на нашем пути и «цветёт» летом.

Сасык-­Сиваш, ​согласно путеводителям, переводится не вполне благозвучно: ​«вонючая грязь». Озеро является лиманом, то есть отделено от моря небольшой полоской суши и когда-­то было частью моря. Тут добывали соль. Теперь же остатки солевых бассейнов торчат из воды, покрываясь солью и придавая пейзажу ещё более живописный вид.

Найти дорогу к очередному месту паломничества туристов было несложно, в путеводителях есть координаты озера. Так вот, может, кому-­то из будущих путешественников пригодится мой совет: ​не делайте так, как я! Не ставьте координаты в навигатор. А спокойно поезжайте по дороге в Евпаторию, отметив на карте точку, где край озера максимально близок к шоссе, а дальше оставляйте автомобиль на обочине и идите пешком!

По левой стороне шоссе тянулись пляжи и кемпинги, а вот пейзаж справа будоражил воображение. Издалека виднелась красная поверхность воды, но подобраться поближе на автомобиле не было возможности, так как параллельно располагалась железная дорога без переездов.

Наконец мы нашли небольшую стихийную парковку и тропинку. По ней шли довольные люди с грязными по колено ногами и коробочками соли в руках. Пейзажи открывались поистине марсианские. Правда, вонь и грязь, согласно названию, тоже имели место. Очень неглубокий, буквально по щиколотку, слой воды отливал розовым цветом. Под ним находился твёрдый и колючий белый слой соли. Все ходили по поверхности босиком.

Чтобы сделать хорошее фото на фоне розового пространства, приходилось заходить подальше, где при малейшем неверном движении соляной слой трескался и ноги проваливались в чёрную жижу, которая начинала мгновенно затягивать. Поэтому приходилось перемещаться осторожно. Солёная вода очень больно «щипала» натёртые сандалиями мозоли и царапины. А на жарком солнце ноги сразу высыхали и словно покрывались белыми кристальными носками. Наблюдать за этими чудесами можно было бесконечно.

Ну и ещё, отправляясь на Сасык-­Сиваш, неплохо бы иметь с собой приличный запас пресной воды, чтобы сразу помыть все места на теле, куда попала соль. У нас на это ушёл весь запас питьевой воды, который был в автомобиле.

Несколько дней на пляжах и в аквапарке в Евпатории прошли в безделье и праздности. Исследовать местность особого желания не было: ​вокруг — только выжженная степь и огромное количество заброшенных здравниц. Надо отдать должное: без сомнения, в Евпатории — лучшие пляжи для отдыха с детьми.

И вот уже готов новый маршрут, наверное, в самое необычное, но пока ещё малоизвестное место Крыма — ​в Оленевку. Полудикое в отношении курортного отдыха, но в этом, как оказалось, была вся его прелесть.