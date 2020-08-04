Все навигаторы ведут в Крым

Все мы соскучились по отдыху в этот тяжёлый коронавирусный год. И, как только возникла возможность, мы сразу же выбрались на море.

Самые интересные идеи всегда приходят внезапно. В этом году коронавирус подкорректировал наши планы на отпуск. А в планах были новая водительская категория, покупка большого трейлера и долгое путешествие всей семьёй по черноморскому побережью.

Вместо этого учёба затянулась на три месяца, и покупка фургона моей мечты при самых радужных прогнозах откладывалась аж на конец лета. Простое решение — сесть в автомобиль и поехать к морю — пришло как озарение.

Ничего не планируя и не составляя заранее маршрута, мы с мужем без особых усилий покидали вещи в машину, посадили двоих младших детей в автокресла и отправились в очередное путешествие, поставив в навигаторе ориентир — ​Крым!

Когда выйдет эта статья, я всё ещё буду там и продолжу делиться с читателями своим опытом.

Надеюсь, мои путевые заметки помогут вам, если вы сами захотите отправиться в Крым.

Азов

Думаю, описание первого, ​самого лёгкого, ​этапа пути по трассе М4 можно пропустить. Все, кто ездил в южном направлении, знают эту замечательную дорогу с бескрайними полями подсолнухов, уходящими за горизонт.

В первую ночь остановились на трассе в небольшой, но приличной гостинице. Выбирали место для ночёвки по принципу: « Смотри, где меньше дальнобойщиков». К вечеру второго дня пути в воздухе запахло морем.

Первым местом долгой остановки на море стала станица Голубицкая.

Туристы писали о ней неплохие отзывы. Азовское море, по откликам, теплее Чёрного, а в Голубицкой оно ещё и мелкое, с песчаным пляжем, что неплохо для отдыха с детьми.

Но не в этот раз.

Иностранцам вход заказан

Нас встретили пыльная, выжженная солнцем местность, закрытые киоски, вокруг которых ветер шуршал прошлогодней листвой, несколько сиротливых палаток с магнитами и пляжными принадлежностями и море машин с пёстрой толпой отдыхающих, спешащих на пляж и обратно.

После долгой дороги так хотелось в душ и шашлыков, что я без раздумий припарковала автомобиль у более или ­менее приличной гостиницы на первой линии.

Встретила нас усталая с виду женщина-­администратор в маске и перчатках. На столике при входе стояли флакончики с дезинфицирующими средствами. Она показала нам комнату.

— Пущу только переночевать, дальше — всё забронировано, — ​пояснила она, после чего попросила документы для оформления, вплоть до детских свидетельств.

Но когда она увидела иностранный паспорт моего супруга, то изменилась в лице (дело в том, что мой муж — ​китаец).

— Это же какую кучу бумаг мне надо заполнять?! — эмоционально воскликнула женщина, — ​нет, поищите другое место! — ​После чего швырнула наши документы на стойку.

Дайте три!

Мы сели в автомобиль и свернули в переулок за гостиницей, постучались в окно первого же дома, где на воротах красовалась надпись мелом: «Сдаётся».

На стук вышел дедушка в семейных трусах. Когда узнал, что нам только переночевать, почесал в затылке, заглянул в открытое окно автомобиля, где у подголовника переднего сиденья торчали детские ножки в пыльных сандалиях, чуть отошёл, с прищуром посмотрев на картину в целом, и выдал магическое: «Три!»

С облегчением отсчитав три тысячи, мы с мужем и детьми отправились заселяться.

Забегая вперёд, скажу, что на протяжении всего пути нам попадалось самое разное жильё в непосредственной близости от моря, будь то посёлок возле Феодосии или Ялты, и практически везде звучало вот это магическое: «Три!». При этом наличие двоих детей не имело значения. Учитывались только спальные места.

Первый блин — комом

Если вернуться к станице Голубицкой, переночевали мы там неплохо. Даже сходили на пляж.

Был сильный ветер, летел песок вперемешку с мусором. Первая в этом году наша встреча с морем получилась так себе. Шашлыками в округе даже не пахло. В единственном кафе поблизости нам объяснили, что мангалы начинают работать только после шести вечера. Бесперебойно работала столовая в гулком помещении с кафельным полом.

Станицу мы покидали без сожаления.

Вскоре мы подъехали к последней на этой стороне моря заправке «Лукойл» перед Крымским мостом.

Наверное, только ленивый не вспоминает её в своих заметках, потому что, миновав эту заправку, знакомых названий путешественник не увидит, и цена на бензин будет сильно отличаться от цен в Краснодарском крае, и уж тем более от цен в Центральной России. В среднем бензин там дороже на 10%.

Скажу одно: ​таких очередей я не видела на заправках никогда. Простояв более сорока минут, закупившись попутно водой и печеньками, мы двинулись в сторону Крымского моста.

При въезде на КПП стояли люди в форме и выборочно вылавливали автомобили из потока. Мы благополучно миновали их. И вот уже движемся по этому чудо-­мосту, о котором так много говорят.

Пока ехали, любовалась раскинувшейся справа гладью моря. Вероятно, люди в потоке машин были заняты тем же, потому что ехали мы довольно медленно и всё время — в правом ряду. Левый ряд пустовал.

Попросила мужа сделать фотографии, однако он тоже залюбовался красотами, поэтому сделал кадры формально. Ерунду наснимал, которую в газете публиковать стыдно.

И ехать бы нам, и ехать себе по новенькой трассе Таврида, но на пути стоял первый город перед самым полуостровом, ​Керчь.

Мой супруг когда-­то учился в Украине и в студенческие годы посетил все окрестности, а вот в Керчи так и не побывал. И, недолго думая, я свернула по указателю, чтобы всей семьёй познакомиться с этим городом. Мы же никуда не спешим!

Но об остальном — ​в следующем номере. Увы, в этом редактор больше места не даёт.