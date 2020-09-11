Где потрогать облака

Сегодня — обещанное продолжение заметок калужанки, совершившей вместе с семьёй автопутешествие по Крыму.

(Продолжение. Начало — в этой статье, здесь, здесь и здесь)

В южном Крыму особенно приятно и полезно для здоровья бездельничать. Но мы не такие, безделье мешает нам жить. Поэтому в один из дней было решено выбраться из Гурзуфа, чтобы полюбоваться на одну из самых известных достопримечательностей Крыма — ​вершину Ай-­Петри.

Ай, какая Петри!

Поскольку главные решения в нашей поездке на правах единственного водителя я принимала практически единолично, то самой и пришлось заранее изучить в Интернете все пути покорения вершины.

А их было два: доехать до нижней станции канатной дороги и за считанные минуты подняться с комфортом на вершину в вагончике либо ехать до плато самостоятельно на автомобиле.

Мы пошли по первому пути.

На подъезде к станции бойкие молодые люди, размахивая руками, ловко парковали всех на большой площадке «без срока», требуя взамен 300 руб­лей. На дороге при этом оставлять автомобиль не рекомендовали.

А через несколько дней в новостях по местному радио сообщили, что накрыли банду мошенников, собирающих деньги с приезжих на парковке у подножия горы.

Толпа желающих попасть на канатную дорогу собралась такая, что не поместилась в небольшом помещении перед кассами. Позже, примерно через час стояния в очереди, выяснились причины столпотворения: ​к кассам людей пропускали маленькими группами, обыскивая все вещи не хуже, чем в китайском аэропорту, измеряя температуру и брызгая на руки антисептиком.

До подъёмника допускали исключительно тех, кто в масках. Подъём в вагончике до плато занимал около 15 минут (с пересадкой на верхней станции). Таких вагончиков оказалось всего четыре, и билеты продавались только в один конец. То есть, чтобы спуститься, предстояло пройти весь путь охоты за билетом сначала. Стоит этот «аттракцион» 400 руб­лей.

Вдоль очереди курсировали мужчины и загадочным шёпотом предлагали свои услуги: ​домчать на микроавтобусе до вершины вмиг и без очереди, демонстрируя по пути местные красоты. Но почему-­то никто не соглашался на эти «плюшки за те же деньги».

Что сказать о самом плато? Только то, что я не жалею, что выбрала для поездки именно это место, а не дворцы и набережную Ялты.

Смотришь на раскинувшуюся кругом красоту — и мысли только о том, на какие ещё чудеса способна природа. Полная гармония!

Мостик в небо

Но смотровая площадка на плато — ​это ещё не вершина удовольствия от посещения Ай-­Петри. Самый верх — в буквальном смысле слова — виднелся примерно в километре от станции. Там, над пропастью между главной горой и острым пиком, предприимчивые люди натянули так называемый Мостик в небо. И за 500 руб­лей предлагали пощекотать себе нервы, пройдя со страховкой по подвесным качающимся дощечкам до пика, и вернуться на гору.

Дорога до этого мостика шла вверх. Конечно, это не совсем дорога, а протоптанная прямо по камням тропка, отполированная до блеска ногами многочисленных туристов. При этом она оказалась очень скользкой. В общем, было нелегко, но все упорно карабкались вверх, даже с маленькими детьми.

Муж встал в привычную уже очередь и минут через сорок прошёл-таки по мостику, а мы с детьми устроились прямо на камнях, любуясь видами.

Край обрыва при этом огорожен только хлипкой трубой, поэтому полностью предаться удовольствию не получалось: ​приходилось следить за детьми. Зато здесь можно потрогать пролетающие облака — в прямом смысле слова.

Солнечный зной вдруг резко сменялся очень холодным туманом. Да таким густым, что проходящие по мостику экстремалы становились едва заметными. Казалось даже, что одежда моментально пропиталась влагой. Всё это так же мгновенно исчезало, и снова светило солнце.

Было так круто, что для полного счастья оставалось только пообедать в одном из местных кафе.

Но людей со схожими желаниями оказалось так много, что самой доступной «прямо сейчас» закуской стала лишь варёная кукуруза, купленная на улице. Не особо расстроившись этим фактом, мы наконец добрались до кассы.

Экстремальное вождение

Желающих попасть вниз было больше в разы. Вот так сюрприз!

Дело двигалось к вечеру, а вагончики работали только до шести. Вот тут и пришлись кстати предприимчивые дядьки на микроавтобусах.

Весь этот транспорт не что иное, как раздолбанные газели, но наш водитель оказался профессионалом. Он мчался по замысловато петляющей дороге через горный лес, травя байки и анекдоты. Если на поворотах встречались его коллеги, то притормаживал, обменивался шутками через открытое окно и сам же громко над ними смеялся.

На ходу он несколько раз доставал из-­за козырька бумажную карту местности и пытался на пальцах объяснить, где мы в данный момент проезжаем и какие кадры известных фильмов здесь снимали. Иногда автомобиль пролетал буквально по краю обрыва.

Я решила не смотреть в окно. А когда через час под ногами оказалась твёрдая плоская земля, впервые от души порадовалась, что на вершине не было возможности пообедать перед спуском.

Посещение дворцов и других местных красот я решила отложить до лучших времён. Сначала пришла мысль взять поездку в тур­агентстве, но менеджеры не давали гарантий по поводу места и времени «из-­за количества народа и пробок». А с маленькими детьми и без собственного автомобиля это не самый лучший вариант. Но сожалений по этому поводу нет — есть к чему стремиться в будущем. Да и природа интересует меня в первую очередь — вот уж тут я удовлетворилась в полной мере.

На обратном пути в Гурзуф мы сделали ещё одну остановку на смотровой площадке у Ласточкиного гнезда, которое в настоящее время находится на реконструкции. Так что хотя бы фото на фоне самого известного символа Крыма у нас всё же есть.

Вскоре мы продолжали двигаться на запад. Сначала, реально оценивая свои силы, я планировала доехать до Евпатории, где отдыхала наша старшая дочь с бабушкой. Но любопытство в итоге завело нас гораздо дальше. Однако об этом — ​в следующих публикациях.