День ВМФ по-капитански: приплыл, налил, выпил, уплыл

Высадка ветеранов морфлота в тихом, райском уголке близ Судака была внезапной, мощной и весёлой.

(Продолжение. Начало — в этой статье и здесь)

Мы продолжаем публиковать путевые заметки калужанки, которая в середине июля отправилась по Крыму на собственном автомобиле и до сих пор колесит по полуострову, рассказывая об интересных местах читателям «Перекрёстка».

Беззаботные дни в Феодосии, о которых я писала в прошлом номере, направили настроение в нужное отпускное русло. Мне стало совершенно лень снова садиться за руль и куда­то ехать. Хотелось вечно валяться на тёплой, мелкой гальке, потягивая холодный квас и одним глазом поглядывая за детьми, которые играли в свои водные игры и тоже никуда не стремились.

В день отъезда я полистала карты и выяснила, что до Коктебеля всего­то 22 километра, а это не так уж и много. Время в пути пролетело незаметно, дети даже не успели заснуть.

Добравшись до Коктебеля, мы оставили автомобиль прямо на центральной улице, которая проходила через весь посёлок.

Жерло вулкана: вид с моря

Здесь нас интересовала только местная достопримечательность — ​вулкан Кара­Даг. С конца июня в Карадагский заповедник водят групповые пешеходные экскурсии.

В пути с мелкими детьми я во многом ограничена в действиях. Поэтому всегда утешаю себя тем, что вернусь сюда ещё не раз и однажды пройду все маршруты так, как я хочу.

Вот и в этот раз стандартная экскурсия по горам на полдня оказалась не для нас. Но альтернативный вариант нашёлся быстро: ​обзорная экскурсия с воды на прогулочном катере.

Наверняка многие найдут в Коктебеле ещё что­то интересное для себя, но, по моей шкале ценностей мест для отдыха, это посёлок для одноразового посещения.

Поэтому, искупавшись после экскурсии на местном пляже, мы, не раздумывая, взяли курс на Судак.

Ловля туристов старушками

Поставив точку на карте, предположительно, в частном секторе, а главное — ​поближе к морю, мы заехали на улицу Бирюзова.

Дома пестрели табличками «Сдаётся», а автомобили на двухполосной дороге были припаркованы с обеих сторон так, что со встречкой разъезжались с трудом, часто сдавая назад для поиска «окошка».

Именно здесь я как водитель впервые за всё время пути по Крыму испытала стресс. Притом что имею довольно неплохие навыки маневрирования в стеснённых условиях на столь габаритном автомобиле, как мой «Шевроле Тахо» шести метров в длину и двух в ширину.

Начиная с Судака, стоило мне сесть за руль, это чувство стало моим постоянным спутником до тех пор, пока южный Крым не остался позади…

Около одного из домов мы увидели сидевшую на табуретке пожилую женщину. Заметив нас, она радостно помахала рукой, и, конечно же, у неё нашлась свободная комната как раз для нашей компании.

Соседка напротив содержала охраняемую мини­парковку. Автомобиль предложили поставить к ней за 150 рублей в сутки.

Пока я втискивала свой «Тахо» в закуток у забора, муж, который побывал в этих местах в студенческие годы, разговорился с местными жителями.

К нему подтянулись соседские старушки, которые так же, как и наша хозяйка, дежурили у калиток в надежде поймать туристов. Они с удовольствием поддержали беседу на тему: «Когда деревья были большими, а трава зеленее». ​И уже к вечеру вся улица знала про нас всё: откуда и куда мы направляемся, как зовут детей, и какие фрукты они любят.

Пляжный Первомай

В конце квартала мы нашли выход на набережную. Это, наверное, было самое яркое впечатление от Судака.

Пробравшись между небольшими частными гостиницами и выйдя с тихой улочки на набережную, мы попросту были унесены пёстрым людским потоком. Народу тут было столько много, что, казалось, мы попали в эпицентр первомайской демонстрации.

И я не ошиблась, когда на следующий день вышла с детьми на пляж в восемь утра. К этому времени свободный лежак у воды найти удалось, но уже с трудом.

С обеих сторон от пляжа высились скалы. Справа, на горе виднелась знаменитая Судакская крепость, которая, в отличие от крепости в Феодосии, оказалась почти целой.

Как порядочные туристы, мы посетили её после обеда. Здесь тоже кипела жизнь, и присутствовала вся необходимая туристу и кошелькам местных жителей инфраструктура: ​безлимитная парковка за 300 рублей, платный туалет, столовая, многочисленные кафешки и мини­рынок с сувенирами и сладостями.

Музей крепости в Судаке стал первым местом в Крыму, куда нас не пустили без масок.

Приятно порадовало, что сама крепость ухожена, многие её части реставрируются, можно посетить исторический музей, а со смотровых площадок — полюбоваться морскими пейзажами. Музей, кстати, стал первым местом в Крыму, куда не пускают без масок.

Капитанский десант

На следующий день муж решил, что настало время познакомиться с черноморским подводным миром. Но меня больше заинтересовали отдых и красота природы в дикой бухте, куда катер привозил дайверов и сопровождающих. На этот раз я записалась во вторую категорию: ​детей в подводное плавание с собой не возьмёшь.

Бухта расположена в десяти минутах езды от центрального пляжа Судака и оказалась не такой уж и дикой, как нам обещали. В дальнем уголке, у скал красовались натянутый красный тент со столиком, у камней стояла моторная лодка.

Вода оказалась очень прозрачной. Так странно было после взбалмошного городского пляжа видеть под собой дно! Дети с радостью начали плавать между берегом и торчавшими из воды камнями, а дайверы занялись своими делами.

Так уж совпало, что в этот день в стране отмечался День ВМФ, и нас это событие тоже не миновало.

Вскоре после того, как дайверы ушли под воду, послышался шум мотора, и в паре метров от наших расстеленных полотенец в берег носом врезалась большая надувная лодка.

Со стороны казалось, что в бухте высадился ветеранский пиратский десант. Пожилые мужчины не вполне опрятного вида в тельняшках и драных шортах с гиканьем бодро повыскакивали из лодки на гальку.

Последним, с посторонней помощью, через борт лодки перебрался очень толстый дядька с длинными волосами и в пилотке.

Он надел бинокль на голое пузо, по­хозяйски обошёл берег, глянул вдаль в окуляры, подмигнул мне с детьми и вразвалку направился под тент, где его друзья уже начали отмечать День ВМФ.

Из случайно подслушанных обрывков разговоров и тостов стало ясно, что вся эта честная компания — ​сплошь разноранговые капитаны в отставке.

Наши дайверы ещё не вернулись с подводной прогулки, а капитаны уже снова были в своей лодке.

Нестройно напевая песню о не сдавшемся врагу «Варяге» и под гордо поднятым Андреевским флагом, пассажиры лодки исчезли так же неожиданно, как и появились.

Вступление к продолжению

Покидая Судак, который оставил довольно приятное впечатление, морально подготовившись к непривычной для нас, равнинных жителей, горной дороге, я проложила на навигаторе маршрут: Судак — ​Алушта — ​Ялта.

Вспоминая сейчас это время, думаю, что лучше бы я этого не делала. По крайней мере, не в этом году.

Но подробнее об этом — ​в следующей статье