Кто в Крым со своей симкой придёт, тот с ней и заблудится

Продолжаем публиковать путевые заметки калужанки, которая отправилась в большое путешествие по Крыму с семьёй.

(продолжение, начало здесь)

Краткое содержание предыдущей серии.

Доехав до Голубицкой, где планировали остаться на несколько дней, мы изменили свои планы. Уж очень неприветливой показалась эта станица. Пыльные улицы, выж­женная земля, да ещё и в гостиницу отказались заселять из-за того, что мой муж — иностранец, и паспорт у него — соответствующий.

Зато именно в Голубицкой местный дедок познакомил нас с магическим «три», с которым мы после этого не раз сталкивались практически на всём пути по Крыму. Именно столько — ​три тысячи рублей — ​обычно стоила одна ночь в гостинице или съёмной квартире для семьи с двумя детьми.

Переночевав в негостеприимной станице, на следующее утро мы двинулись по красивейшему Крымскому мосту в сторону Керчи. Туда мы прибыли 19 июля.

Ворота Крыма

В моём представлении так: раз Керчь — первый город на въезде, то он должен достойно встречать гостей с «большой земли». И он, действительно, встретил нас незабываемыми сюрпризами.

В какой-то момент нормальная дорога вдруг исчезла, превратившись в ухабистое покрытие в заплатках. А потом и вовсе случилось непредсказуемое: ​я заблудилась!

Навигатор завис, связь пропала, интернет-радио, которое потихоньку играло в салоне, умолкло. Я не скачала заранее карты, понадеявшись на авось. И какое-то время мы стояли посреди незнакомого города, пытаясь понять, что делать и как дальше с этим жить.

В конце концов, сориентировавшись по отношению к морю, мы свернули в какой-то переулок. Вдоль дороги стояли очень древние статуи рабочего с маской сварщика в руках и женщины со снопом. Обе — ​с остатками белой краски, большая часть которой стёрлась со временем.

Радость от случайно найденных гостиниц была недолгой: ​все они оказались переполненными.

Спасением стал местный салон связи, где мы купили крымские сим-карты для телефонов и роутера. Продавцы, молодые ребята, рассказали мне, в какой район лучше направиться, чтобы легко найти жильё на пару дней.

Посёлок Героевское, который они посоветовали, действительно, оказался похож на курортную зону. Мы легко сняли уютную комнату за те же магические «три». Через дорогу от дома плескалось море, и раскинулся местами благоустроенный пляж.

Ени-Кале в роли спасителя имиджа

Что мы успели посмотреть за целый день в Керчи? Местная крепость оказалась закрытой, понедельник —​ выходной день. Митридатская лестница, с которой, по описаниям очевидцев, открывается отличный вид на город и крымский мост, стоит в строительных лесах, и вход на неё тоже закрыт.

Из открытых объектов на воздухе осталась только крепость Ени-Кале, построенная в 17 веке. С неё и стоит начинать, если перед вами на пути окажется Керчь.

Место, никак не приспособленное для посещения туристами и местами — опасное, но в то же время загадочное и привлекательное. Крепость хорошо сохранилась, а с верхней точки, к которой протоптаны тропинки, открывается великолепный вид. Посещение крепости исправило общее впечатление от города.

Керчь образца Калуги 80-х

Вторым нашим утром в Крыму Керчь накрыл настоящий тропический ливень, настолько сильный, что за потоками воды не было видно соседние дома. Я распихивала по пакетам свежевыстиранные ночью, но снова промокшие под дождём вещи, и предавалась философским размышлениям на тему: «Если уж не везёт, то во всём». И почти утвердилась в мысли, что эта поездка не задалась.

Дождь закончился, и снова засветило солнце. На поверхность земли выползло множество крупных улиток, которых дети снимали с заборов и тротуаров горстями. Рискну предположить, что местные употребляют их в пищу, потому что нам часто встречались кучки пустых ракушек, которых явно варили.

Конечно, в Керчи, особенно в центре, есть современная цивилизация, супермаркеты, ТЦ и фастфуд (правда, тоже местный). Но шаг в сторону — ​и вы оказываетесь где-то в конце 80-х годов прошлого века…

К примеру, я зашла в один продуктовый магазин с яркой вывеской и в удивлении остановилась. В центре было пустое пространство, зато вдоль стен высились прилавки с товарами, разделёнными на категории, и в каждом отделе — свой продавец в накрахмаленном чепчике.

Под ногами — ​плиточный пол, с потолка свисают ленты для мух. Смотрю на эту картину, а руки вспоминают тяжесть авоськи с пустыми кефирными бутылками.

Мне тогда было лет 9-10. Бутылки полагалось сдать, а взамен купить молока в треугольных пакетах.

И только электронные весы на прилавках вместо тогдашних механических разрушили иллюзию и вернули меня из родной Калуги 1980-х в Крым 2020-го.

Безнал? Не, не слышали

В магазине принимали только наличные.

— А что вы все так удивляетесь? — ​взмахнула руками продавщица в молочном отделе, — ​сидите там в своих Москвах и ничего не знаете! А Крым как был ничей, так ничей и остался!

Наверное, она не видела ничего дальше Керчи. На нашем пути такие обстоятельства в городах встречались всё реже. И карты к оплате, хоть и не везде, но всё же принимали.

Мы двинулись дальше вдоль побережья…

С детьми по музеям особо не походишь, поэтому мы покоряли крымские развалины.

Крымская глубинка

Следующим городом на нашем пути, где мы планировали провести несколько дней, стала Феодосия.

Героевское, в котором мы провели две ночи, находится южнее Керчи. То есть чтобы добраться до Феодосии по хорошей дороге, надо было вернуться через Керчь на трассу «Таврида», почти к самому Крымскому мосту, а это более двадцати километров. Если учесть, что от Керчи до Феодосии всего около ста километров, то крюк получался значительный. Поэтому решено было выезжать на трассу кратчайшим путем, предложенным навигатором.

Дорога шла полями и окрестными деревнями. Иногда она была грунтовая, а иногда напоминала бетонку. В общем, не для всех автомобилей.

Всего через каких-то сорок минут мой «Шевроле», заляпанный грязью, как после трофи-рейда, выполз на «Тавриду».

Я поняла, что дорога в Крыму — ​понятие относительное, и навигатор, похоже, не в курсе этого обстоятельства…

Прежде чем сократить путь по неизвестной дороге, которая там вроде бы есть, следует сто раз подумать, а если у вас автомобиль с низкой посадкой, то лучше не выбирать короткий путь. Причём, как показал будущий опыт, это касается всего Крыма.

Курорт

На трассе мы догнали утренний дождь, а на повороте в сторону Феодосии снова грело солнце.

При въезде в город наше настроение улучшилось. Мы остановились у ближайшего выхода на набережную. Автомобили были припаркованы достаточно плотно, но улицы не выглядели перегруженными.

Вокруг с пляжа на пляж шли беззаботные люди с яркими надувными кругами и матрасами. На набережной играла музыка, работали все магазинчики и лотки, без остановки жарились чебуреки и мясо, разливался квас, лимонад и разнообразные напитки покрепче.

Пляж пестрел шезлонгами и зонтиками.

От такой картины настроение поднялось. Даже забылось пресловутое разделение жизни на «до» и «после» карантина.

Мы сняли жильё на три дня прямо в том доме, около которого остановились, надули круги для плавания и смешались с пляжной толпой.

Смешные несмешные цены

Недалеко от нашего дома располагался огромный гипермаркет. В дальнейшем подобные постройки нам почти не встречались, как и известные сетевые магазины. Исключением стал, наверное, только «Метро», который случайно попался нам в Севастополе. Может, и ещё где-то есть: специально поиском мы не занимались.

Здесь в изобилии попадались малюсенькие лавки, где можно было найти всё, что угодно. И цены в них совсем не удивляли. Например, продукты, которые мы с детьми покупаем каждый день: ​детские йогурты и соки — ​стоили всего раза в полтора дороже.

Я говорю «всего», потому что цены росли прямо пропорционально нашему продвижению на юг. Например, в Гурзуфе, недалеко от Ялты, привычные покупки обходились уже раза в два с половиной дороже материковых цен.

Очень обрадовало наличие столовых, которые встречались нам на протяжении всего пути. Они стали для меня, постоянно ломающей голову, чем бы накормить нашу семью, настоящим спасением. Средний ценник в них колеблется от 600 до 800 рублей за приличный обед на двух взрослых и двух детей. Я даже сохранила один из чеков как доказательство: уж очень там цены смешные.

При этом готовят в столовых вкусно и разнообразно. А чтобы соблюдать необходимую дистанцию, выбирали закусочные с помещением попросторнее. Мы и на отдыхе продолжили соблюдать меры предосторожности.

Феодосийские достопримечательности

Что посмотреть в Феодосии, не выезжая за пределы города? Во-первых, множество музеев. Они есть в любом путеводителе.

Красивый вид близ Феодосии.

Но с маленькими детьми — это пока не наш формат, а вот Генуэзская крепость вполне подошла для прогулки по местным достопримечательностям. Как и было отмечено в отзывах на «Яндексе», строение практически полностью разрушено. За ним никто не следит и не убирается на территории. Изредка к тропинке, протоптанной по склону до стены, подъезжают гольф-кары, на которых проводятся обзорные экскурсии по городу.

Местная молодежь бесстрашно и обыденно сидит на полуразрушенной башне, будто это современный недострой, а не здание XIV века. Есть в этом своя романтика, да и виды со склона открываются неплохие, хотя и очень жаль, что вот так бестолково пропадают уникальные памятники. А их стоит посетить, хотя бы ради ярких фото, которые там получаются.

Остальные экскурсии — ​выездные, и проходят по тем местам, которые нам ещё предстоит посетить.

Но об этом — ​в следующий раз.