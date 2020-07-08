Жителя Обнинска отправили на принудительное лечение за демонстрацию половых органов ребёнку

Суд отправил 40-летнего жителя Обнинска на принудительное лечение. Подробнее об этом случае в среду, 8 июля, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В феврале 2019 года на улице Мира в Обнинске мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей продемонстрировал 9-летней девочке половой орган, нарушив своими действиями половую неприкосновенность несовершеннолетней, - отмечают в СК. - Задержать мужчину помогла сама пострадавшая, которая позже, прогуливаясь с мамой по городу, узнала в прохожем обидчика.

В ходе расследования выяснилось, что обнинец состоит на психиатрическом учете, была проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

- Согласно выводам экспертов, обнинец страдает хроническим психическим расстройством, а также синдромом зависимости от алкоголя, он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не был способен руководить ими, - отмечают в СК.

Мужчину отправили на принудительное лечение в медицинском стационаре общего типа.

Тем временем

Массовая драка произошла в центре Калуги, прогремели выстрелы. Подробности.

В Калуге мужчина лопатой разбил чужую машину. Перед этим он постучался. Подробности.

Стихия разбушевалась в Калужской области: деревья упали на дома и дороги. Подробности.

В Калужской области наркоман устроил резню на рынке. Погиб торговец. Подробности.

В Калужской области 28-летний мужчина утонул в Угре. Подробности.