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Остановки, ротонда и новый сквер: как менялась Калуга прошедшим летом

20.09.2019 12:10 3 365 Иван Сергеев.
Остановки, ротонда и новый сквер: как менялась Калуга прошедшим летом

Лето кончилось. В том числе, судя по прогнозам погоды, не только календарное, но и фактическое. И главной темой последних летних недель в Калуге стал ремонт дорог. Пока на этом фронте без особых перемен, и мы решили немного отвлечься от негатива и вспомнить, что всё-таки хорошего происходило в городе за минувшее лето.

Пятница всё же, скоро выходные, да и вспомнить, действительно, есть про что.

Начало положено

В первой половине июня начались работы по благоустройству Березуйского оврага. Давно заросшая сорными деревьями территория наконец-то начала меняться. В ближайшее время власти обещают представить проект благоустройства оврага. Многие калужане рассчитывают, что эта территория из страшной и запущенной сможет превратиться в настоящую рекреационную зону.

Под защитой металла

Улицы Гурьянова, Зерновая, Молодёжная, Никитина, Рылеева, Тарутинская, Тульская, Глаголева и Грабцевское шоссе получат новые остановки, стенки которых изготовлены из перфорированного металла. Их монтаж начался летом и должен завершиться в ближайшие недели.

А улица Баженова продвинулась ещё дальше. Там у Каменного моста установили «умную» остановку, которая показывает время до прибытия транспорта и позволяет зарядить гаджеты через USB-розетки.

Парк преображается

Коснулись изменения нынешним летом и городского парка на месте бывшего рынка. Сначала там смонтировали систему автоматического полива. Это позволило всегда держать в свежести газоны и деревья.

А в августе на центральной площадке парка появилась деревянная ротонда. Конструкцию предполагается использовать в качестве выставочного пространства.

- Наш стенд обретет статус арт-объекта и продолжит информировать людей о той деятельности, которая ведется в городе и в регионах в рамках формирования комфортной городской среды и о предстоящих мероприятиях в парке, - отмечали авторы проекта. - Это станет маленьким выставочным пространством. Место силы и встреч. И, конечно, ротонда отлично вписывается по смыслу и функционалу в новый парк.

Рядом с ротондой в конце августа прошла ландшафтная выставка, на которой представили «Новый взгляд на сад в городе», «Индустриальную тропу», и «Дороги, которые мы выбираем» и многие другие проекты.

Украшается и Центральный парк культуры и отдыха. Там появился робот-косильщик и система полива на склоне. За банальной лужайкой скрывается сложное гидротехническое сооружение. Теперь склон - украшение города и любимое место отдыха. А раньше там были джунгли и помойка. И даже, говорят, педофилы тусовались.

Также там провели масштабную замену газонов и поставили информационные таблички у значимых деревьев. Например, у 500-летнего дуба. Мелочь, а приятно.

Новое пространство

Ещё одно общественное пространство летом начали обустраивать на улице Ленина у здания городской управы. Вместо клумб, травы и парковки здесь появилось настоящее место притяжения. Думается, что вскоре оно станет одним из самых оживленных пространств в этой части города.

Нашествие на День города

Добрым словом хочется вспомнить и украшение ко Дню города. Главным новшеством стали фигурные скульптуры, которые поставили на газонах по всему городу.  Это и медведи у Гагаринской развязки, и динозавры в парке на месте рынка, и лев в центральном парке.

Правый берег прирос знаниями

На улице 65 лет Победы нынешним летом наконец-то открылась новая школа. И сразу же стала одной из самых продвинутых в городе. Также на Правобережье вот-вот распахнутся двери детского сада «Кнопочки».

Светофоры оживают

А вот для водителей и пешеходов летом добавили сразу пять «живых» светофоров: на улице Набережной, перекрестках Кирова и Рылеева, Московская и Кубяка, Московская и Карла Либкнехта, Телевизионная и Карла Либкнехта. Они сигнализирует всем своим «телом». Красный, желтый или зеленый сигналы подаются и на опоры, на которые смонтированы светодиодные ленты. Ранее такими же сделали светофоры на Кирова-Театральной, Тульском шоссе и дамбе водохранилища.

Уважаемые читатели, а что вам хорошего запомнилось в Калуге нынешним летом? Пишите в комментариях!

 


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Иван Сергеев.
Тэги: городской голова калуги
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