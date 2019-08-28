День города: нашествие медведей, улиток, динозавров и мозаичная Калуга

Совсем немного остаётся до 648-летия Калуги. В преддверии субботних торжеств мы прошли по городу и посмотрели, как его украсили к торжественному дню.
Об этом наш фоторепортаж ниже. Главным новшеством стали фигурные скульптуры, которые поставили на газонах по всему городу.
На развязке, рядом с Гагаринским мостом, гуляют три медведя
В скверопарке на лужайке появились динозавры
Клубмы скверопарка засаживают бархатцами.
Там же появились медведи и улитки.
Медведи облюбовали и Центральный парк культуры и отдыха.
На лужайке греется лев...
...а рядом две улитки и милый домик
На театральной площади, рядом с фонтаном гуляет зелёная парочка
Прежде, чем двигаться дальше, напомним, что в этом году город оформляют к празднику в стиле "лоскутная мозаика".
На аллее улицы Кирова появились мозаичные арки.
А на улице Театральной поставили мозаичный стенд, приуроченный к Году театра. Кстати, и карнавал в этом году тоже будет заточен под театральную тематику. Не пропустите, он начнется в субботу, 31 августа, в 16:00.
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