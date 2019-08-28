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День города: нашествие медведей, улиток, динозавров и мозаичная Калуга

28.08.2019 14:50 0 257 Наталья Чаадаева, фото автора

Совсем немного остаётся до 648-летия Калуги. В преддверии субботних торжеств мы прошли по городу и посмотрели, как его украсили к торжественному дню.

Об этом наш фоторепортаж ниже. Главным новшеством стали фигурные скульптуры, которые поставили на газонах по всему городу. 

 На развязке, рядом с Гагаринским мостом, гуляют три медведя

В скверопарке на лужайке появились динозавры

Клубмы скверопарка засаживают бархатцами.

Там же появились медведи и улитки.

Медведи облюбовали и Центральный парк культуры и отдыха.

На лужайке греется лев...

...а рядом две улитки и милый домик

На театральной площади, рядом с фонтаном гуляет зелёная парочка

Прежде, чем двигаться дальше, напомним, что в этом году город оформляют к празднику в стиле "лоскутная мозаика".

На аллее улицы Кирова появились мозаичные арки.

А на улице Театральной поставили мозаичный стенд, приуроченный к Году театра. Кстати, и карнавал в этом году тоже будет заточен под театральную тематику. Не пропустите, он начнется в субботу, 31 августа, в 16:00.


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Авторы
Наталья Чаадаева 
фото автора
Тэги: праздник день города
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