Лоскутная мозаика на День города обойдётся почти в 2 миллиона рублей

Как мы рассказывали, в этом году Калуга отпразднует свой день рождения в субботу, 31 августа. Нашему городу исполнится 648 лет. Уже на этой неделе улицы областного центра начали наряжать к знаменательной дате.

- Праздничное украшение выполнено в стиле пэчворк. Это стиль лоскутной мозаики, - сообщил на планёрке в горуправе заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Дмитрий ИВАНОВ. – Он пользуется популярностью как среди молодёжи, так и среди старшего поколения.

Впервые город украсят поздравительными постерами с портретами 10 молодых, талантливых калужан, представляющих различные сферы деятельности, со слоганом: «С каждым годом всё моложе!»

- Этот эмоциональный посыл подчёркивает, что у нашего города всё впереди, что есть кому его развивать, - пояснил Дмитрий Иванов. – С другой стороны, это призыв к действию к каждому горожанину.

Кроме того, на улицах появятся постеры со слоганом: «Знай наших!» На них размещены портреты наших знаменитых земляков, которые прославили Калугу и Калужскую область на весь мир.

- Так как этот год объявлен Годом театра, мы решили в оформлении города сделать акцент на театральную тему, - добавил замначальника Управления экономики. – К празднику изготовлена серия поздравительных плакатов с портретами видных театральных деятелей Калуги: режиссёров, актёров, сценографов. Они будут размещены на остановках общественного транспорта.

К празднику также украсят и общественный транспорт.

На пешеходной части улицы Театральной откроется выставка, на которой будут представлены эскизы к декорациям и костюмы.

Для создания праздничной атмосферы в знаковых местах Калуги установят декоративные арки. В городском парке культуры и отдыха идёт монтаж арт-объекта «Лабиринт». Ещё один арт-объект, который, по словам чиновников, должен стать яркой фотолокацией, появится на площадке перед ИКЦ.

Добавим, праздничное украшение Калуги ко Дню города обошлось муниципальной казне в 1 млн. 999 тыс. рублей. Другие расходы, связанные с этой датой, составили 2 млн. рублей.