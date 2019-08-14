Лоскутная мозаика на День города обойдётся почти в 2 миллиона рублей

Как мы рассказывали, в этом году Калуга отпразднует свой день рождения в субботу, 31 августа. Нашему городу исполнится 648 лет. Уже на этой неделе улицы областного центра начали наряжать к знаменательной дате.
- Праздничное украшение выполнено в стиле пэчворк. Это стиль лоскутной мозаики, - сообщил на планёрке в горуправе заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Дмитрий ИВАНОВ. – Он пользуется популярностью как среди молодёжи, так и среди старшего поколения.
Впервые город украсят поздравительными постерами с портретами 10 молодых, талантливых калужан, представляющих различные сферы деятельности, со слоганом: «С каждым годом всё моложе!»
- Этот эмоциональный посыл подчёркивает, что у нашего города всё впереди, что есть кому его развивать, - пояснил Дмитрий Иванов. – С другой стороны, это призыв к действию к каждому горожанину.
Кроме того, на улицах появятся постеры со слоганом: «Знай наших!» На них размещены портреты наших знаменитых земляков, которые прославили Калугу и Калужскую область на весь мир.
- Так как этот год объявлен Годом театра, мы решили в оформлении города сделать акцент на театральную тему, - добавил замначальника Управления экономики. – К празднику изготовлена серия поздравительных плакатов с портретами видных театральных деятелей Калуги: режиссёров, актёров, сценографов. Они будут размещены на остановках общественного транспорта.
К празднику также украсят и общественный транспорт.
На пешеходной части улицы Театральной откроется выставка, на которой будут представлены эскизы к декорациям и костюмы.
Для создания праздничной атмосферы в знаковых местах Калуги установят декоративные арки. В городском парке культуры и отдыха идёт монтаж арт-объекта «Лабиринт». Ещё один арт-объект, который, по словам чиновников, должен стать яркой фотолокацией, появится на площадке перед ИКЦ.
Добавим, праздничное украшение Калуги ко Дню города обошлось муниципальной казне в 1 млн. 999 тыс. рублей. Другие расходы, связанные с этой датой, составили 2 млн. рублей.
|
Опубликована полная афиша Дня города 14.08.2019 12:43
Названо имя звезды, которая выступит в День города 07.08.2019 11:50
Большой фоторепортаж: десантники прошли по Калуге в свой праздник 02.08.2019 16:19
Десантники пройдут по Калуге 2 августа 29.07.2019 16:17
День семьи, любви и верности отметят в сквере на улице Ленина 05.07.2019 08:48
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: