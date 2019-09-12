Новый сквер рядом с горуправой доделают к ноябрю

В Калуге продолжается благоустройство сквера, расположенного рядом с городской администрацией на улице Ленина, 93. В среду, 11 сентября, мы побывали на месте работ и выяснили, когда же общественное пространство будет открыто для посетителей.

Напомним, идея благоустроить это пространство впервые была озвучена в середине июля. Уже через пару недель, ещё до проведения торгов, на месте будущего сквера начались работы. На аукцион же заявилась только одна компания, которая и выиграла право вести работы более чем за 11 миллионов рублей.

Изначально чиновники заявляли, что сквер будет готов ко Дню города. Позже появилась информация, что работы могут затянуться до середины сентября. Однако теперь в городской управе называют новые сроки. Как прокомментировал нам городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, работы должны быть завершены до 1 ноября.

Рабочие с помощью бетонных стенок, облицованных деревянными панелями, создали десятки сидячих мест вокруг клумб, в которых высажены многолетники.

В то же время в июле проектировщики обещали, что в сквере будут не клумбы, а холмы с газонами. В контракте также прописана укладка почти 1000 кв.м. рулонного газона. На данный момент не совсем понятно, где именно он разместится, а также где посадят деревья.

Плитка в сквере новая. Она отличается внешне и фактурно от той, что обычно используется в нашем городе.

Отметим, что проходящий рядом тротуар и площадка перед крыльцом горуправы находятся по уровню ниже, чем площадка нового сквера. И пока не видно никаких решеток ливневки. Вероятно, только осенние дожди покажут, куда будет уходить вода.

Изначально калужанам обещали на этой стене портрет Циолковского и люстру Чижевского рядом. В итоге на стене появился Чижевский, а люстры не будет вовсе. Как и качелей.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете подобные перемены? Пишите в комментариях!