Скверные истории: о творческих порывах городских чиновников

15.08.2019 21:30 317 Автор: Оксана ИВАНОВА, Дмитрий ИВЬЕВ. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА и Дмитрия ИВЬЕВА.

На прошлой неделе в Калуге приключилось два небольших скандала. Оба связаны с благоустройством скверов. В одном случае речь идёт о реконструкции сквера напротив городской управы. Во втором — о скверопарке.

История № 1: досрочное благоустройство

В предыдущих номерах газеты мы рассказывали о том, что городские власти решили привести в порядок сквер, расположенный напротив горуправы по адресу: Ленина, 93. Как и полагается, на сайте госзакупок объявили электронный аукцион. Торги запланировали на 9 августа. Однако они не состоялись, поскольку поступила одна-единственная заявка. Её направила компания, которая строила скверопарк и реконструировала здание нынешнего Театра кукол. С этой подрядной организацией город и заключил контракт стои­мостью 11 млн. 743 тыс. рублей.

В этой истории не было бы ничего необычного, если бы в понедельник, 5 августа, возле городской управы не появились строительная техника и бригада рабочих. Они шустро демонтировали старое асфальтовое покрытие и разметили пешеходные дорожки на «зелёнке». Напомним, это происходило, хотя торги ещё не состоялись и шёл приём заявок на участие в них.

Строительная техника появилась у горуправы 5 августа, за пять дней до окончания аукциона, по итогам которого определили подрядчика.

Мы обратились за комментариями к городским чиновникам. Те заверили нас, что никаких нарушений нет.

— Работы ведутся по заключённому на устройство плиточного покрытия контракту, — пояснил заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

После изучения этого контракта у нас возникло несколько вопросов. Во-первых, в документах речь идёт только об устройстве тротуара. Тогда почему подрядчик ещё и дорожки разметил? О них в аукционной документации не сказано ни слова.

Второй момент, который нас смутил, касается площади будущего покрытия. Согласно смете, опубликованной на сайте госзакупок, она составляет 1166 кв. м. Между тем устройство плиточного покрытия на участке перед горуправой фигурирует и в документах аукциона по благоустройству сквера. Только там указана чуть меньшая площадь —1113 кв. м. Этот же проект предполагает и устройство газона площадью 850 кв. м. А теперь — внимание! — сложный математический вопрос: каким образом на территории перед гор­управой, площадь которой максимум 2200 кв. м, могут разместиться 1116 квадратов плитки + ещё 1113 кв. м плитки + 850 кв. м газона?

Мы попросили городских чиновников помочь нам решить эту задачку, но ответа пока не получили. Остаётся без комментариев и наша просьба пояснить, почему из контракта на благо­устройство сквера на Ленина, 93, исчезли качели и люстра Чижевского. Именно они должны были стать изюминками обновлённого сквера.

История № 2: «Красивые и стильные заборчики»

— Они строят дом для воробьёв? — поинтересовалась маленькая девочка у своей мамы, наблюдая, как рабочие устанавливают вокруг центральной клумбы в скверопарке деревянную ротонду.

— Скорее, это домик для ласточек, — предположила женщина.

Установить в скверопарке ротонду, которую Калужская область подготовила для архитектурной выставки в Москве, предложили специалисты регионального Центра компетенций по архитектуре.

— Ротонда отлично вписывается по смыслу и функционалу в новый парк, — уверяли эскперты. — Она станет маленьким выставочным пространством. Место силы и встреч.

Монтаж деревянной конструкции начался утром в пятницу, 9 августа. Калужане, увидев, что её размещают аккурат вокруг центральной клумбы, слегка опешили: мол, это и есть обещанное место силы и встреч? И о каком выставочном пространстве идёт речь, если оно практически целиком занято цветником и там с трудом могут разойтись два человека? Один из депутатов гордумы предположил, что клумбу, вероятно, позже демонтируют. Но затем выяснилось, что убирать её не собираются. Как нам рассказал руководитель калужского Центра компетенций по архитектуре Александр ТОМАШЕНКО, ротонду устанавливают таким образом, чтобы на цветы через отверстия в конструкции попадало как можно больше солнца. В качестве выставочной площади будут использоваться только стены.

Ротонда горожанам понравилась. Они с удовольствием фотографируются на её фоне. Но на выставочное пространство конструкция похожа мало — скорее, на домик для клумбы.

Впрочем, установка ротонды стала в тот день не единственным событием, привлекшим внимание посетителей скверопарка. Ближе к обеду другую клумбу стали огораживать коричневым забором.

Тот самый «красивый и стильный заборчик», который простоял всего несколько часов.

— Красиво и стильно сделанные заборчики для клумб, безусловно, важная часть дизайна. Он также предусматривает и безопасность в целях сохранения зелёных насаждений. Например, от любознательных детишек или животных, — прокомментировали нам в Управлении городского хозяйства. — В настоящее время установлено леерное ограждение только одной клумбы — так сказать, макет. После его согласования предусмотрена дальнейшая установка на всех клумбах, расположенных в парке.

Реакция горожан на «красивые и стильные заборчики» была бурной.

«Побольше заборов и колючей проволоки! — писали калужане в социальных сетях. — На фоне отмеченной лучшими архитекторами страны ротонды заборчики смотрятся особенно мило. А если посадить картоху, будет наглядный пример крестьянского уклада».

«А покрышки будут? — иронизировал народ. — Без них в калужском дизайне никуда!».

Попытки выяснить, кому принадлежит идея установки ограждения, успехом не увенчались. Но городской голова признал, что заборчики выглядят не очень. «Ещё год назад было поручение по установке леерного ограждения в новом парке. Коллеги аккуратно отработали, — написал Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ при обсуждении в социальных сетях. — Согласен, оно неуместно».

Вскоре после этого «красивый и стильный заборчик» убрали. Впрочем, несмотря на то что эта история закончилась более или менее позитивно, благоустроительное рвение наших чиновников вызывает тревогу.

«Всё чаще изменения в городе выглядят, как детские игры: построить-сломать-перестроить, а не как разумное планирование», — констатируют в социальных сетях калужане.

Учитывая наметившуюся тенденцию, в ближайшее время мы, думается, увидим ещё ­немало «красивых и стильных заборчиков».

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Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.