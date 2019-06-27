Главная > Новости > Благоустройство

В Калуге за 8 миллионов установят 50 новых остановок

27.06.2019 12:15 8 949 Оксана ИВАНОВА
В Калуге за 8 миллионов установят 50 новых остановок

В июле-августе этого года в областном центре начнётся замена старых остановочных павильонов на новые. 25 июня на сайте госзакупок был объявлен аукцион по поиску подрядчика, который займётся этой работой. Начальная стоимость контракта – 8 млн. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 июля. Торги состоятся 15 июля.

Как сказано в техническом задании аукционной документации, «цель работ – придание эстетического, декоративного внешнего вида остановочным павильонам и улицам города, повышение комфортности и безопасности пассажиров, защита людей, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодных условий».

К документам прилагается эскиз павильона. Он представляет собой конструкцию из трёх стен и кровли, оборудованную скамейкой, урной и ящиком для песка. На лицевой стороне остановки расположена табличка с наименованием остановочного пункта.

Устанавливать новые остановки будут в два этапа. На первом этапе установят 26 павильонов, на втором – 24.

Вначале они появятся улицах Гурьянова, Зерновой, Молодёжной, Никитина, Рылеева, Тарутинской и Тульской. Больше всего новых павильонов – 10 – установят на Тарутинской.

Затем обновят остановки на улице Глаголева и Грабцевском шоссе. На Грабцевском шоссе планируется установить 18 павильонов.

Работа по замене старых остановок на новые началась в Калуге в прошлом году. Кроме того, на пресс-конференции 29 марта городской голова Дмитрий Разумовский сообщил журналистам, что в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в городе появится несколько «умных» остановок, которые будут оборудованы видеокамерой, электронным табло, тревожной кнопкой, а также USB-портами для зарядки девайсов.

В первую очередь их собирались установить в центре Калуги. В целом, реализация этого проекта, по словам градоначальника, займёт около трёх лет.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: благоустройство
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

В Обнинске жителям заплатят за отсортированный мусор 25.06.2019 12:00

Посоветовались понарошку: зачем чиновники и архитекторы встречаются с горожанами 20.06.2019 09:35

«Косяки» не кончаются: спортзал школы №5 не могут сдать после ремонта уже полгода 20.06.2019 08:47

Новые имена: в Калуге появилась улица Непокоренных Ленинградцев и Удачные переулки 20.06.2019 08:36

Ландшафтный дизайнер раскритиковал систему полива на склоне городского парка 19.06.2019 13:20

Народные новости
70 0
rick
650 12
GOLDEN YOUTH
1382 5
Darth Vader

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 27 июня, 17:00
День молодёжи
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 29 июня, 10:00
1-й экологический фестиваль "Зелёный кит"
Экорезиденция "Зеленый центр"
сб 29 июня, 13:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга

Для детей

пт 28 июня, 10:30
Спектакль «Маленький Мук»
Калужский театр кукол
сб 29 июня, 11:00
Серебряное копытце
Калужский театр кукол
сб 29 июня, 12:00
"Театральный саквояж" Фестиваль театрализованной деятельности
Центральный парк культуры и отдыха
вс 30 июня, 12:00
Вечеринка в стиле "Алиса в стане чудес"
Калуга

Концерты

чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды

Кино

Люди в черном: Интернэшнл 
Детские игры
История игрушек 4
Собачья жизнь 2
Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

24 июн 2019 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Замена окон: в порядке предостережения

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

На море – за здоровьем и хорошим настроением

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.