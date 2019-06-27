В Калуге за 8 миллионов установят 50 новых остановок

В июле-августе этого года в областном центре начнётся замена старых остановочных павильонов на новые. 25 июня на сайте госзакупок был объявлен аукцион по поиску подрядчика, который займётся этой работой. Начальная стоимость контракта – 8 млн. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 июля. Торги состоятся 15 июля.
Как сказано в техническом задании аукционной документации, «цель работ – придание эстетического, декоративного внешнего вида остановочным павильонам и улицам города, повышение комфортности и безопасности пассажиров, защита людей, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодных условий».
К документам прилагается эскиз павильона. Он представляет собой конструкцию из трёх стен и кровли, оборудованную скамейкой, урной и ящиком для песка. На лицевой стороне остановки расположена табличка с наименованием остановочного пункта.
Устанавливать новые остановки будут в два этапа. На первом этапе установят 26 павильонов, на втором – 24.
Вначале они появятся улицах Гурьянова, Зерновой, Молодёжной, Никитина, Рылеева, Тарутинской и Тульской. Больше всего новых павильонов – 10 – установят на Тарутинской.
Затем обновят остановки на улице Глаголева и Грабцевском шоссе. На Грабцевском шоссе планируется установить 18 павильонов.
Работа по замене старых остановок на новые началась в Калуге в прошлом году. Кроме того, на пресс-конференции 29 марта городской голова Дмитрий Разумовский сообщил журналистам, что в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в городе появится несколько «умных» остановок, которые будут оборудованы видеокамерой, электронным табло, тревожной кнопкой, а также USB-портами для зарядки девайсов.
В первую очередь их собирались установить в центре Калуги. В целом, реализация этого проекта, по словам градоначальника, займёт около трёх лет.
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