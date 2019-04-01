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Остановки с зарядками, туалеты и жалобный портал – что Разумовский собирается натворить в Калуге

01.04.2019 12:00 26 1760 Авторы: Елена ФРАНЦУЗОВА, Оксана ИВАНОВА. Фото: горуправа Калуги.
Остановки с зарядками, туалеты и жалобный портал – что Разумовский собирается натворить в Калуге

В пятницу, 29 марта, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провёл на калужской площадке «Точки кипения» традиционную пресс-конференцию. Встреча продолжалась час сорок. Вопросов было задано больше двух десятков. Ряд тем заслуживает того, чтобы рассказать о них достаточно подробно.

Эх, дороги!..

Начнём с самого актуального – ремонта дорог, которые, как выразился один из наших коллег, напоминают автослалом. В колдобинах и рытвинах даже центральные улицы: «Это, конечно, бодрит, но не всем калужанам нравится. Ямочный ремонт обещали завершить к 1 Мая. Хватит времени?»

- Я тоже езжу на машине за рулём, всё это вижу, - напомнил в ответ городской голова. – До 1 мая ямочный ремонт обязательно будет сделан. Сроки поставлены руководителем региона, это не обсуждается. Единственное: город большой, в него входит много сельских поселений. Всё, что касается центральных, магистральных улиц, где разрушения угрожают возникновением ДТП,  мы обязательно сделаем. Какие-то периферийные участки, возможно, останутся.

Всего в Калуге необходимо залатать порядка 70 тысяч квадратных. метров асфальта. В срочном ремонте нуждаются более 25 тысяч квадратов дорожного покрытия. Ямочный ремонт уже начался. На сегодняшний день приведено в порядок 2,5 тысячи квадратных метров асфальта (по итогам минувших выходных уже больше – прим.авт).

Сквер Волкова тоже реконструируют

Дмитрий Разумовский подтвердил, что в этом году стартует и долгожданное благоустройство набережной Яченского водохранилища.

- Мы планируем сделать ремонт дороги, причём в полном объёме. Её протяжённость – порядка 2 км. Уже есть проект, сейчас будем его расторговывать и летом приступим к работам. Срок их окончания по контракту – конец года. Но я рассчитываю, что, если всё будет нормально с подрядчиком, если работы будут вестись динамично, к концу лета благоустройство завершится.

Возможно, в рамках благоустройства набережной удастся, наконец, привести в порядок ещё и сквер Волкова.

- Забегать вперёд не буду, но есть огромное желание и планы сделать его в этом году. Мы этого не планировали. Но, учитывая, что мы реконструируем набережную Яченки, логично, чтобы и эта зона тоже была благоустроена.

Что-то грандиозное на Правом

Ещё одна большая зона отдыха может появиться в ближайшие года два на Правобережье, недалеко от индустриального парка «Калуга-Юг».

- Там заброшенный промышленный комплекс, который будет восстанавливаться. Есть инвестор – это наша калужская компания. Она собирается делать там большой развлекательный центр. Работы уже начались. По срокам – год-два максимум. По моей информации, инвестор планирует там в том числе что-то типа бань или терм.

«Умные» остановки

 В этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в городе будет установлено несколько новых остановочных комплексов.

- Они будут оборудованы видеокамерой, электронным табло, тревожной кнопкой, - рассказал Дмитрий Разумовский. – Будут USB-порты для зарядки девайсов. Все остановки быстро не поменяем. Начнём поэтапно, с центра города. В целом, реализация этого проекта займёт года три минимум.

Большая нужда

Вновь подняли мы проблему уличных туалетов в Калуге, напомнив градоначальнику совет его первого заместителя Алексей ВОЛКОВА использовать для этих целей торговые центры. Дмитрий Разумовский заверил, что этот вопрос остаётся на его контроле.

-У нас стоял туалет на сквере Мира. Мне коллеги говорили, что он не пользовался популярностью, - сказал градоначальник.

- Вам наврали, - ответили мы. – Этот туалет не открывался ни разу. Мы проверяли – его даже не подключали к сети!
 
- Я категорически против синих биотуалетов. Они ужасные. Их надо убирать, подчищать, - продолжил диалог Разумовский. – Но даже если это делать, то туда всё равно зайти страшно, особенно с ребёнком. Если ставить туалеты, то их надо делать нормальными. Они должны быть платными.

Дмитрий Разумовский предложил 5 точек для их размещения: сквер Мира, Театральная площадь, площадь Победы, Новый городской парк, Губернский парк.

- У меня такое видение. Пять туалетов сделаем в этом году, - отметил городской голова.

Напомнили журналисты про существующий туалет в новом парке.

- Надо посмотреть. Им, скорее всего, пользоваться сейчас нельзя, с точки зрения безопасности, - заметил Дмитрий Разумовский.

Теннисные корты на Золотой аллее

Это ещё одна тема, которая ранее уже обсуждалась на встречах с городским головой. Последняя большая дискуссия по данному вопросу состоялась прошлой осенью. Как оказалось, окончательного решения по кортам всё ещё нет.

- Первоначально был проект, который задействует под парковку для реконструируемого Дома губернатора все корты, - сообщил Разумовский. – Обсудив вопрос, мы вышли на то, что часть кортов можно будет сохранить. Но небольшая территория под парковку в последнем варианте проекта предусмотрена.

Обращаю внимание: проектирование не завершено, там достаточно сложный объект, необходимо решать вопрос с теплоснабжением, со строительством, возможно, котельной. Поэтому окончательного проекта на сегодняшний день нет. Когда он появится, обязательно сообщим эту информацию.

Табу на батуты на газонах

В этом году некоторые перемены ждут городской парк. Они касаются схемы размещения развлекательных и торговых объектов. Об этом городской голова говорил ещё на пресс-конференции в августе прошлого года.

- Аттракционы, возможно, разместим в нижней части, немного справа, если смотреть от входа в парк – всё будет локализовано там. Куда ставить нестационарные объекты торговли, пока обсуждаем: так же в центре или перенести в ту часть парка. где сейчас парк развлечений. Задача – привести эти объекты к одному общему стилю. Всё-таки они там нужны: люди гуляют, что-то покупают – но сделать это более цивилизованным. Ревизия проведена. Сейчас начнётся активный сезон, будем заключать новые договоры и перемещать конструкции.

А вот батутов на газонах с этого года в парке не будет, пообещал Дмитрий Разумовский.

- На батуты на газонах – просто табу! Если только кто-то ночью случайно не заедет и не поставит – тогда придётся очень жёстко выкидывать всё это оттуда.

6000 новых деревьев

В социальных сетях калужане сетуют, что в городе за последние несколько лет уничтожено множество деревьев, а новые не появляются. Градоначальник с этим не согласился.

- Мы начали наш город озеленять, в прошлом году был достаточно масштабный проект, в рамках которого высажено порядка 6000 деревьев, - рассказал Разумовский. - В нынешнем году мы планируем продолжить эту работу. Только в рамках весенних субботников высадим порядка 500 деревьев.

Всего же планируется высадить 6000 крупномеров.

Новый портал для жалоб

Горожане опробовали приложение «Активный калужанин» и выяснили, что его можно использовать только для участия в опросах и голосованиях, а вот жаловаться посредством этого ресурса, увы, возможности нет. Некоторых калужан это огорчило.

- Мы это приложение получили от правительства Москвы, это сформированный, универсальный пакет, - объяснил городской голова. -  Он меняться не будет.
Поэтому для сбора обращений, предложений и жалоб горожан сейчас создаётся портал «Наша Калуга».

- По всем вопросам можно будет направить жалобы, прикреплять фотографии. Для нас важна методология – классификация проблем и безотлагательное их решение, - подчеркнул Разумовский.

Разыскивается главный архитектор

Напоследок мы задали градоначальнику ещё один вопрос от пользователей социальных сетей: как скоро появится в Калуге главный архитектор. Эта должность была упразднена в 2015 году. На своей первой  пресс-конференции, состоявшейся в мае 2018-го, Дмитрий Разумовский согласился, что такой специалист нашему городу нужен.

Это особенно очевидно в свете последних событий, связанных со сносом в Калуге исторических зданий, строительством убогих новых объектов, например, «небоскрёба» на улице Воронина.  

- Вопрос не в должности – вопрос в человеке, - ответил городской голова. – Если такой человек найдётся, если он действительно будет профессионалом и будет  готов сотрудничать с городской управой, то мы такого человека обязательно возьмём на работу. На сегодняшний день такого человека, который соответствовал бы всем параметрам, нет.

Но всё-таки мы эту работу уже перестроили. У нас есть градостроительный совет, мы всегда проводим его открыто. Публичность, на мой взгляд, очень важный элемент, потому что просто так: без рассмотрения проекта планировки,  проекта межевания, архитектурных решений – какой-то объект в городе уже не появится.

Кроме того, отдел по охране объектов культурного наследия мы всё-таки создали. Кандидатуру на должность его руководителя тоже нашли. Сделать это было не так просто, хотя должность, казалось бы, не самая значимая. Не так много у нас людей, профессионалов, готовых взять на себя этот блок. В ближайшее время расскажем, кто это. Он ещё не трудоустроился, но согласие на сотрудничество с горуправой уже дал.


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Авторы
Авторы: Елена ФРАНЦУЗОВА, Оксана ИВАНОВА. Фото: горуправа Калуги.
Тэги: городской голова калуги
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