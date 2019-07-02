Скверопарк раскопали в Калуге

Как мы уже рассказывали, в калужском парке на месте рынка собираются установить автоматическую систему полива. Работы там начались ещё в июне, а завершить их, согласно контракту, должны к 31 октября.

Начальная цена контракта превышала 2,5 миллиона рублей, но в ходе торгов её удалось снизить до 2,27 миллиона.

Согласно техническому заданию, скверопарк будет условно поделен на 18 поливочных зон. Трубы разместят на глубине около 30 см.

Трубы разместят на глубине около 30 см.

Разбрызгиватели должны будут сами подниматься над поверхностью почвы под воздействием давления воды и возвращаются в исходное положение при её отключении.

А в районе «купола» установят две накопительные ёмкости объёмом 10 тонн каждая.

Кроме этого, подрядчик обязан восстановить газоны и плитку после прокладки труб.

Этим берёзам система полива, похоже, уже не поможет.

Разбрызгиватель.

Уважаемые читатели, а какие ещё территории в городе нуждаются в благоустройстве? Расскажите в комментариях!