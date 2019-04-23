Скверопарк перекопают за 2,5 миллиона рублей

В понедельник, 22 апреля, на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы по устройству автоматической системы полива в парке на месте рынка в Калуге. Начальная стоимость контракта составляет 2 млн. 523 тысячи рублей.
Согласно техническому заданию, скверопарк будет условно поделен на 18 поливочных зон. Трубопровод представляет собой разветвлённую сеть, которая соединяет между собой разбрызгиватели (дождеватели), электромагнитные клапаны и источник водоснабжения.
Трубы разместятся на глубине до 30 см от поверхности. Под них планируется выкопать 220 траншей. Кроме того, в районе «купола» установят две накопительные ёмкости объёмом 10 тонн каждая.
В системе полива будут применены роторные и статические разбрызгиватели, которые поднимаются над поверхностью почвы под воздействием давления воды и возвращаются в исходное положение при её отключении.
Статические разбрызгиватели оборудуют соплами с регулируемым и фиксированным углом полива, чтобы в момент работы системы вода не заливала расположенные поблизости дороги, пешеходные дорожки, постройки и заборы. Также систему снабдят датчиками дождя.
Кроме этого, подрядчик обязан восстановить газоны и плиточное покрытие в случае их повреждения при проведении работ.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 мая. Торги состоятся 20 мая. Контракт должен быть выполнен в течения месяца с момента его заключения, то есть ориентировочно до конца июня.
Добавим, о необходимости устройства в скверопарке системы полива наше издание писало ещё в октябре 2017 года. Её отсутствие очень возмутило известного калужского эколога Людмилу ДОРОФЕЕВУ.
- Разбивать такой сквер или парк на солнцепёке и не предусмотреть систему полива – неправильно, - комментировала нам Дорофеева. – Не знаю, что там в итоге получится.
В итоге получилось не очень хорошо. Деревья и цветы в новом парке прошлым летом поливались реже, чем это было необходимо, поэтому к концу августа многие клумбы представляли собой достаточно жалкое зрелище.
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