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Зелёный бык и газон-кровать: в Калуге открылась ландшафтная выставка

23.08.2019 16:05 5 946 Елена Французова, Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В скверопарке открылась ландшафтная выставка. На ней представлены 8 проектов. Это и «Новый взгляд на сад в городе», и «Индустриальная тропа», и «Дороги, которые мы выбираем», и многие другие.

Наибольшей популярностью у посетителей пользуется зелёный бык, сделанный из искусственного газона. И малышам, и взрослым – всем хочется его непременно потрогать. 

-  Что ж вы разрешаете ребёнку здесь ходить, написано: «По газону не ходить!», - отгоняла детей от быка сердитая пенсионерка. – Каждый руками потрогает, и что от него останется! 

Но старания пожилой женщины не увенчались успехом, к быку не зарастает народная тропа.

Ещё одно полюбившееся место – «Цветочная колыбель» - своеобразная газон-кровать, так авторы решили обыграть известное выражение: Калуга – колыбель космонавтики. Желающих полежать на такой кровати тоже немало, однако, ещё утром её так хорошо полили, что подушки насквозь вымокли.
На ландшафтной выставке есть несколько фотозон. Работать она будет до 2 сентября. 

- Выставка приурочена ко Дню города, - рассказал организатор Сергей ВЕРХОЛАМОЧКИН. – Мы очень надеемся, что она станет ежегодной. Всё будет зависеть от калужан, как они будут её посещать, как они будут защищать фигуры от вандализма. Если всё хорошо пройдёт, зимой мы проведём форум среди ландшафтных дизайнеров и архитекторов, на котором обозначим планы на следующий год.
  
В субботы, 24 августа и 31 августа, в рамках выставки будут проходить мастер-классы по ландшафтному дизайну, а также для детей покажут шоу со зверями. На День города пройдёт ещё и мастер-класс по топиарной стрижке.  

Единственное, что смущает - не ко всем объектам можно подойти, не затоптав газон, по которому запрещают ходить, а также странный забор, которым все работы обнесены. От вандалов он явно не защитит, а глаз мозолит. Также калужане отметили, что бык повёрнут ко входу пятой точкой. Но сегодня обещают композицию дополнить.

К слову, предполагалось, что ротонду будут использовать для этой выставки. Но пока она проставивает в холостую.


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Авторы
Елена Французова 
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Тэги: благоустройство
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