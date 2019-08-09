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В скверопарке начали устанавливать ротонду – прямо вокруг клумбы

09.08.2019 15:58 4 871 Дмитрий Ивьев
В скверопарке начали устанавливать ротонду – прямо вокруг клумбы

Утром в пятницу, 9 августа, в парке на месте рынка в Калуге начали устанавливать деревянную ротонду. Она расположится вокруг клумбы в центральной части сквера.

Конструкцию предполагается использовать в качестве выставочного пространства. А клумбу убирать не будут, рассказал нам руководитель калужского Центра компетенций по архитектуре Александр ТОМАШЕНКО.

Он отметил, что ротонду устанавливают таким образом, чтобы через отверстия в конструкции на цветы попадало как можно больше солнца. 

В качестве выставочной площади будут использоваться стены. Смущает, правда, что внутри ротонды из-за клумбы с трудом можно будет разминуться двум посетителям.

Планируется, что с 12 августа по 2 сентября в парке будет проходить ландшафтная выставка. Это будет первое событие, в котором будет использоваться ротонда.

Такой она должна стать в ближайшее время.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: благоустройство фоторепортаж
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