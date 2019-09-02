Фоторепортаж: в Калуге открыли самую долгожданную школу

Для большинства калужских ребят 1 сентября было неучебным днём, поскольку оно выпало на воскресенье. Исключением стала только новая школа на улице 65 лет Победы: здесь торжественная линейка состоялась не в понедельник, 2-го числа, как в других образовательных учреждениях города, а в выходной. Обрадовало ли это школьников, неизвестно. Зато их родители точно были счастливы: открытия школы рядом с домом они ждали давно.

- Мы провожаем сына Михаила во второй класс, - говорит жительница микрорайона Ольга. – Очень ждали эту школу ещё в прошлом году. Не дождались. Для нас важно, чтобы школа находилась рядом с домом и ребёнок мог добираться до неё самостоятельно. Надеемся, что наша новая школа будет активной, с сильным педагогическим коллективом. В этот раз у нас молодой учитель Надеемся, что с её помощью дети в классе подружатся и будут получать хорошие знания.

- Наш сын Давид идёт в третий класс, - рассказывают Инесса и Дмитрий. – Живём на улице 65 лет Победы. За два года сын сменил две школы. Первый класс он закончил в 21-й школе, второй – в 13-й. Очень рады, что теперь школа находится рядом с домом. Надеемся, что здесь сын проучится уже до окончания.

У новой школы непростая судьба. Её строительство откладывали дважды. В первый раз стройку обещали начать в 2015 году. Проект на тот момент был уже готов и проходил государственную экспертизу. Однако позже стало известно о том, что сначала будет строиться школа в «Кошелеве», а строительство образовательного учреждения на улице 65 лет Победы отложили на год.

Церемония закладки памятной капсулы в его основание состоялась в августе 2016-го. Областные и городские власти торжественно пообещали жителям микрорайона, что школа откроется 1 сентября 2017 года. Однако строительные работы так и не начались.

Первое время это объясняли проведением проектно-изыскательских работ. Но вскоре стало понятно, что школа на улице 65 лет Победы не будет построена ни к 2017, ни к 2018 году. Областные власти посчитали, что она нужнее соседнему микрорайону.

Долгожданное строительство началось только весной 2018 года. Здание, рассчитанное на 1000 детей, возводила белорусская строительная компания. До этого строители из Республики Беларусь строили жильё, школу и детский сад на улице Минской.

Юридически новое образовательное учреждение является структурным подразделением средней школы № 6. По состоянию на конец августа сюда было зачислено более 980 детей.

В новой школе сформировано семь первых классов. В них будет учиться 224 ребёнка. Всего в образовательном учреждении 32 класса – все, кроме 11-го. Школа будет специализироваться на углубленном изучении иностранных языков.



Первый звонок дают член школьного совета обучающихся, призёр соревнований Кубка ДОСААФ РФ по авиамодельному спорту, командир школьного юнармейского отряда «Ирбис» Михаил КУЗНЕЦОВ и первоклассница Мирослава ДУБЛИНА.

- У нас получилась очень красивая школа, - сказал на торжественной линейке 1 сентября генеральный директор компании Василий МАЛАЙ. – Я думаю, в такой красивой школе могут учиться только талантливые и красивые дети. То, что красиво снаружи, должно быть красиво и изнутри. Мы верим, что выпускники этой школы, талантливые, красивые, умные – будут прославлять не только Калугу, но и великую Россию.



Символический ключ от новой школы её директору Елене АНОХИНОЙ Василий МАЛАЙ преподнёс на белорусском рушнике.

Кстати, для белорусских строителей этот проект не последний в Калужской области. В нынешнем году они начинают строить два детских сада – в Малоярославце и Балабаново, – а также ещё одну школу в Калуге, на улице Кубяка.