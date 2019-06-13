В Березуйском овраге появился автобан

Городские и областные власти неоднократно заявляли о желании соединить новый городской парк на месте рынка с Березуйским оврагом.

В конце мая чиновники, экологи, местные жители и краеведы прошлись по оврагу и обсудили возможности его благоустройства.

— Многие вспоминали, каким это место было в их детстве, — ​рассказала о встрече эколог и ландшафтный дизайнер Людмила ДОРОФЕЕВА. — ​Просили, чтобы после благоустройства овраг стал биосферным парком и было как можно меньше вмешательства человека в эту среду.

По итогам встречи городские власти заявили, что в течение двух недель дорогу, которая спускается в Березуйский овраг с улицы Достоевского, продлят до Каменного моста. Вскоре в овраге заметили технику. И вместо деревьев и кустов появилась широкая просека. Размер её шокировал калужского эколога Людмилу Дорофееву — она заявила, что уничтожена 1/8 часть зелёных насаждений.

— Трудно представить себе размер катастрофы вырубки за эти два дня, — ​написала Дорофеева на своей странице в «Фейсбуке». — ​Пора останавливать этот беспредел и зайти в овраг экологической прокуратуре.

Зачистка

Изначально городские власти заверяли, что все работы будут проводиться под чётким руководством экологов и биологов. Однако приступили без них.

— Работы по расчистке предполагалось начать вручную и под надзором специалистов. Кому понадобился этот автобан, ​трудно вообразить, — ​возмущалась Дорофеева.

— Задача была расчистить овраг от поросли, начиная от улицы Достоевского до Каменного моста. Пройти там почти невозможно. С шириной дороги, похоже, действительно перестарались, но деревьев ценных не было, только поросль за последние 3–5 лет, — ​прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУ­МОВСКИЙ. — ​Если ничего не делать, через пару лет станет ещё гуще.

— Несколько лет — и овраг снова поглотит и дорогу, и плитку, и всё, что там сделают. Растущий в нём клён задавит всё, если его не выкорчевывать, а просто срезать. Я, конечно, не биолог, а просто житель Березуйского оврага, но эти деревья нам уже на голову падают, — ​признался издатель Евгений ФРИДГЕЛЬМ.

О том, что вырезался агрессивный американский клён, говорит и председатель комитета по благоустройству Дмитрий ШМАКОВ. По его словам, сделана техническая дорога, чтобы специалисты могли подойти к двум коллекторам, которые находятся в овраге.

— Машины там ездить не будут, — ​заверил Шмаков. — ​Дальше, под чутким руководством специалистов, будут проводиться работы на склонах оврага. ­Склоны нестабильные, периодически происходят подмывы, и, чтобы этого не случалось, были высажены деревья. Теперь сорные растения на склоне надо менять на хорошие. Это долгий, кропотливый процесс, который продлится не один год.

Без документов

— Очищать овраг надо, но грамотно. Где документы, согласованные на данный вид работ, в которых специалисты подтвердили, что именно вот так надо делать? — ​интересовался специалист ООО «ГринСтрой» Олег НИКУЛИН.

Выяснилось, что проекта благоустройства Березуйского оврага не существует.

— Как такого проекта парка нет, — ​признался Шмаков. — ​­Нужен дендроплан: какие деревья, где и как должны сажать. Это долгая и кропотливая работа. Эксперты смотрят, какие растения вредны для экосистемы.

Техническое задание проекта, по словам начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлии Ковтун, готово. Осталось пройти необходимые согласования. После этого городские власти намерены приступить к разработке концепции ­благоустройства оврага.

Пока работы в Березуйском овраге приостановлены.

— Дорога открыла прекрасный вид на мост и дала возможность лучше понимать, как может ­развиваться данная территория, — ​уверен один из калужских депутатов.

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.