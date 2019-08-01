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Первую остановку с табло и розетками установили в Калуге

01.08.2019 11:25 17 1882 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Первую остановку с табло и розетками установили в Калуге

Новый остановочный павильон появился в среду, 31 июля, на улице Баженова в Калуге рядом с Каменным мостом. Это одна из тех умных остановок, о которых весной рассказывал на пресс-конференции городской голова Дмитрий Разумовский.

Конструкцию установили в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт улицы Баженова по этой федеральной программе сейчас как раз находится в активной стадии.

Две из трёх стенок остановки – прозрачные. На них размещены туристическая карта и электронное табло, на котором должны отображаться дата, текущее время и количество минут до прибытия транспорта. На второй боковой стенке – реклама. Пока там размещены плакаты о грядущем в 2021 году 650-летии Калуги.

Также есть 4 usb-розетки для зарядки гаджетов. Wi-Fi остановки раздавать не будут. В администрации объясняют это тем, что в городе хорошо развита мобильная связь.

До конца года в центре города будет установлено ещё 7 таких остановок. Все они оплачены инвестором, который планирует зарабатывать за счёт продажи рекламы на скроллере.

- В планах заменить все остановки с рекламными скроллерами на новый формат, - рассказал нам 1 августа заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ. - Эта работа будет продолжена и в 2020 году.

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На карте для туристов указаны несколько маршрутов для путешествия по Калуге:

  • «Исторический»: от сквера Мира по Баумана вниз, потом по улице Пушкина, через Каменный мост, парк, Старый Торг, улицы Ленина и Воскресенскую.
  • «Космический»: от сквера мира к «шарику», дому-музею Циолковского, ракете «Восток», музею космонавтики.
  • «Центральный»: от сквера Мира по улице Кирова к площади Победы.
  • «Велосипедный»: от памятника Циолковскому с велосипедом по местам в центре, связанным с именем учёного.

Специальными знаками на карте помечены исторические объекты, связанные с Циолковским места и религиозные объекты.

Интересно также, что на туристической карте улица Дзержинского не перекрыта скверопарком. Эту неточность, а также несколько других мелких ошибок в городской управе пообещали исправить.

50 таких остановок собираются установить до конца сентября.

Что касается улиц не в центре города, то там остановки собираются менять быстрее. По информации управления городского хозяйства, уже заключен контракт на замену 50 остановок по дорогам, которые ремонтируются в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их должны поставить до конца сентября. Общая стоимость контракта - 7,6 миллиона рублей.

Такие металлические остановки установят на улицах: Гурьянова, Молодежной (в д. Лихун), Зерновой, Никитина, Рылеева, Тарутинской, Тульской, Глаголева и Грабцевском шоссе.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: благоустройство фоторепортаж
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