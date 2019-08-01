Первую остановку с табло и розетками установили в Калуге

Новый остановочный павильон появился в среду, 31 июля, на улице Баженова в Калуге рядом с Каменным мостом. Это одна из тех умных остановок, о которых весной рассказывал на пресс-конференции городской голова Дмитрий Разумовский.
Конструкцию установили в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт улицы Баженова по этой федеральной программе сейчас как раз находится в активной стадии.
Две из трёх стенок остановки – прозрачные. На них размещены туристическая карта и электронное табло, на котором должны отображаться дата, текущее время и количество минут до прибытия транспорта. На второй боковой стенке – реклама. Пока там размещены плакаты о грядущем в 2021 году 650-летии Калуги.
Также есть 4 usb-розетки для зарядки гаджетов. Wi-Fi остановки раздавать не будут. В администрации объясняют это тем, что в городе хорошо развита мобильная связь.
До конца года в центре города будет установлено ещё 7 таких остановок. Все они оплачены инвестором, который планирует зарабатывать за счёт продажи рекламы на скроллере.
- В планах заменить все остановки с рекламными скроллерами на новый формат, - рассказал нам 1 августа заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ. - Эта работа будет продолжена и в 2020 году.
Нажмите на фото, чтобы увеличить.
На карте для туристов указаны несколько маршрутов для путешествия по Калуге:
Специальными знаками на карте помечены исторические объекты, связанные с Циолковским места и религиозные объекты.
Интересно также, что на туристической карте улица Дзержинского не перекрыта скверопарком. Эту неточность, а также несколько других мелких ошибок в городской управе пообещали исправить.
50 таких остановок собираются установить до конца сентября.
Что касается улиц не в центре города, то там остановки собираются менять быстрее. По информации управления городского хозяйства, уже заключен контракт на замену 50 остановок по дорогам, которые ремонтируются в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их должны поставить до конца сентября. Общая стоимость контракта - 7,6 миллиона рублей.
Такие металлические остановки установят на улицах: Гурьянова, Молодежной (в д. Лихун), Зерновой, Никитина, Рылеева, Тарутинской, Тульской, Глаголева и Грабцевском шоссе.
Уважаемые читатели, а как вы оцениваете эти изменения? Расскажите в комментариях!
|
Калугу избавили от трёх стихийных свалок 29.07.2019 16:35
Смена подходов: Калугу отнимают у частников 25.07.2019 12:10
Чиновники предлагают жителям улицы Театральной съехать 24.07.2019 17:31
Цветочные часы у «шарика» опять сломались 24.07.2019 15:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: