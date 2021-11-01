Главные новости в Калужской области 1 ноября: перекрестки без асфальта и шесть погибших в ДТП

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 1 ноября.

На трассе М3 «Украина» за несколько часов погибли сразу шесть человек. В Балабаново насмерть сбили пешехода, а в Малоярославецком районе легковые автомобили врезались в грузовики. В одном погибли четыре человека, в том числе двухлетняя девочка, в другом – женщина.

В Калуге на двух перекрестках сняли асфальт. В городской управе нам сообщили, в чем причины.

Калужане массово жалуются на переполненные площадки для мусора. Вопросом занялся губернатор.

Калужский Минздрав сообщил, как получить QR-код о вакцинации от коронавируса. Скоро без него будет не пройти.

В калужских детских садах с 1 ноября заработали дежурные группы.

Громкое дело в калужской колонии. Там выявили ячейку запрещенной организации.

В Калужской области впервые за долгое время никто за сутки не умер от коронавируса.

При этом Минздрав сообщил, что в больницу в тяжелом состоянии попал ребенок с ковидом.

За последнюю неделю калужане побили рекорд по вакцинации.

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