В Калужской области ячейку запрещенной организации выявили в исправительной колонии №3

В Калужской области региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании на территории исправительной колонии №3 в Товарково ячейки запрещенной в России экстремистской организации АУЕ.

- Один из осужденных, занимая высшее положении в преступной иерархии, создал ячейку и вовлек в ее деятельность других осужденных, - заявили в СК. - Организация пропагандировала правила и традиции, принятые в криминальной среде, воспрепятствовала выполнению требований администрации учреждения.

Следователи считают, что через эту ячейку в колонию поставлялись запрещенные предметы, под угрозой насилия с других заключенных собирались деньги.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии и организация деятельности экстремистской организации».

- Такого дела и по таким статьям в Калужской области еще не было, - подчеркнули в Следственном комитете.

Проверку в колонии проводили при поддержке 100 спецназовцев.

Следственный комитет предоставил оперативное видео.

Предполагаемый глава ячейки - гражданин Азербайджана. Ранее был неоднократно судим.

При обысках обнаружили запрещенные предметы.

Напомним, в коцне октября в товарковской колонии двое заключенных нанесли себе увечья.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!