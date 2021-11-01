В Калужской области ячейку запрещенной организации выявили в исправительной колонии №3
В Калужской области региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании на территории исправительной колонии №3 в Товарково ячейки запрещенной в России экстремистской организации АУЕ.
- Один из осужденных, занимая высшее положении в преступной иерархии, создал ячейку и вовлек в ее деятельность других осужденных, - заявили в СК. - Организация пропагандировала правила и традиции, принятые в криминальной среде, воспрепятствовала выполнению требований администрации учреждения.
Следователи считают, что через эту ячейку в колонию поставлялись запрещенные предметы, под угрозой насилия с других заключенных собирались деньги.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии и организация деятельности экстремистской организации».
- Такого дела и по таким статьям в Калужской области еще не было, - подчеркнули в Следственном комитете.
Проверку в колонии проводили при поддержке 100 спецназовцев.
Следственный комитет предоставил оперативное видео.
Предполагаемый глава ячейки - гражданин Азербайджана. Ранее был неоднократно судим.
При обысках обнаружили запрещенные предметы.
Напомним, в коцне октября в товарковской колонии двое заключенных нанесли себе увечья.
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