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В калужском правительстве прокомментировали скандальную историю с колонией в Товарково

Дмитрий Ивьев , Фото: УФСИН по Калужской области.
Опубликовано: 25.10.2021 09:50 0 577
В калужском правительстве прокомментировали скандальную историю с колонией в Товарково

Мы уже рассказывали о ситуации в исправительной колонии в Товарково. В субботу, 23 октября, в федеральных СМИ появились публикации о том, что там 60 заключенных порезали себе вены. Проверку по данной информации начала прокуратура. А уполномоченный по правам человека в Калужской области заявлял, что травмы себе нанесли два человека.

Также свой комментарий по данному вопросу опубликовал заместитель министра внутренней политики Калужской области Илья ЗЕНОВ.

По его информации, нанесли себе порезы два человека, но они не пытались себя убить.

- Никто не ставил целью покончить жизнь самоубийством, - подчеркнул Зенов. - Даже те самые двое осужденных (одному из них и вовсе скоро на свободу). Они на досуге позанимались шрамированием: один порезал себе руки, второй – живот. Сегодня они об этом очень бодро разговаривали с омбудсменом и прокурорами. Возможно, забыли, что надо быть не в тонусе.

Также Зенов заявил, что заключенные не голодали:

- Никто в разговорах не жаловался на качество еды и не заявлял о голодовках. Омбудсмен Юрий Зельников, который поговорил с обоими саморезами, выйдя из колонии сообщил, что ни они, никто другой ни о каких самоубийствах, разумеется, ничего не сказал. Правда, редакции это поняли по-своему. Даже, например, Ъ: «Омбудсмен подтвердил две попытки суицида в колонии под Калугой». Где Юрий Зельников подтверждал это – не ясно. Этого даже нет в той цитате, которую привел уважаемый Ъ.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УФСИН по Калужской области.
Опубликовано: 25.10.2021 09:50 0 577
Тэги: общество область
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