Уполномоченный по правам человека сообщил о двух попытках суицида в колонии под Калугой

Ранее, ссылаясь на ТАСС, мы рассказывали о вспыхнувшей информации по поводу попыток суицида якобы сразу среди 60 заключенных в ИК-3 в Товарково Калужской области. Агентство приводило слова адвоката Юлии ЧВАНОВОЙ. Адвокат отметила, что инцидент, произошедший вечером субботы, 23 октября, стал ответом на жесткие условия содержания осужденных. В воскресенье, 24 октября, в ИК направились сотрудники прокуратуры и омбудсмен по правам человека.

Уполномоченный по правам человека Юрий ЗЕЛЬНИКОВ прокомментировал ситуацию:

- Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи членовредительства были зафиксировано всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ. <…> Состояние пострадавших я оцениваю как удовлетворительное, порезы у них неглубокие. Вчера им была оказана соответствующая помощь в больнице в Анненках, так как в выходной день в колонии не было медицинских работников.

Зельников обратил внимание, что заключенные действительно сделали это в знак протеста из-за отказа им в необходимой медицинской помощи. Также их лишили медикаментов.

Уполномоченный по правам человека выделил следующее:

- Есть, видимо, проблемы с соблюдением режима, с тем, что положено находящимся в ШИЗО, что не положено. Наверняка, были допущены какие-то упущения со стороны сотрудников исправительной колонии, поэтому процессуальная проверка сейчас все покажет. Все находящиеся в ШИЗО в настоящий момент под видеокамеру опрашиваются, с ними работают сотрудники прокуратуры.

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