Прокуратура начала проверку информации о попытке 60 заключенных в Товарково вскрыть вены

В интернете стала появляться информация о том, что в исправительной колонии в Товарково Калужской области около 60 заключенных пытались вскрыть себе вены, крича своим поступком о бесчеловечных условиях содержания и жестоком обращении со стороны надзирателей.

В воскресенье, 24 октября, ТАСС со ссылкой на надзорный орган сообщает о начале прокурорской проверки.

До этого в различных источниках появлялась информация со ссылкой на адвоката Юлию Чванову о том, что в колонии №3 десятки зеков пытались покончить с собой. Адвокат обратила внимание на то, что среди пострадавших примерно 60 заключенных.

Чванова подчеркивает:

- Причиной случившегося стали многочисленные издевательства над осужденными, которые длятся в колонии с тех пор, как ее возглавил Павел Рыженков - бывший заместитель начальника владимирской ИК-3 строгого режима, известной как «Моторка». На фоне всего этого они [осужденные] вчера сделали это, чтобы привлечь внимание правозащитников и СМИ.

Пресс-служба УФСИН Калужской области информацию опровергла и сказала, что описанное не соответствует действительности.

Представитель надзорного органа отмечает:

- Сейчас в колонию выехали сотрудники прокуратуры, они общаются с осужденными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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