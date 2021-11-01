В Калужской области 386 610 человек привились от коронавируса

В Калужской области прививку от коронавируса сделали уже 386 610 человек. Это 59,7% от плана, сообщил в понедельник, 1 ноября, на рабочем совещании правительства министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

За неделю, с 25 по 31 октября, первым компонентом вакцины привилось около 45 000 жителей области.

Активнее всего прививочная кампания проходит в семи районах - Барятинском, Боровском, Думиничском, Жуковском, Медынском, Перемышльском и Спас-Деменском. Там вакцинацию прошло более 60% жителей.

А вот среди отстающих названы Калуга, Обнинск, Жиздринский, Людиновский, Малоярославецкий, Хвастовичский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Мещовский и Ульяновский районы.

Высокие темпы вакцинации понравились губернатору Владиславу ШАПШЕ.

- Нам необходимо не снижать темп. Несмотря на то, что сейчас нерабочие дни, часть предприятий, которые входят в группу жизнеобеспечивающих, стратегических для экономики области, работают, - заявил он.

В ближайшие дни в Калужские больницы привезут еще 56 400 комплектов вакцины «Спутник V».

С ноября в Многофункциональном миграционном центре начали прививать иностранцев, которые находятся на территории Калужской области.

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