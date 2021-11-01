Калужане массово жалуются на переполненные площадки для мусора

За последнюю неделю калужане стали чаще жаловаться на переполненные площадки для мусора. Там складируют ветки, траву, мешки с листьями, но мусоровозы все это не вывозят. Ситуацию в понедельник, 1 ноября, обсудили на планерке в городской управе.

- Одна из причин - складирование управляющими компаниями на контейнерных площадках веток и листвы после уборки территории, - заявил губернатор Владислав ШАПША. - Люди справедливо возмущаются: они платят за вывоз мусора и вправе требовать оказания качественной услуги, а не наблюдать изо дня в день кучи мусора под окнами. Три управляюшие компании уже привлечены к ответственности. Поставил задачу активнее наводить порядок с этим вопросом и применять меры воздействия к нарушителям.

В соцсетях Шапше прислали несколько адресов в Калуге, где, по словам местных жителей, все завалено мусором. Это улицы Маяковского, Шахтеров, Хрустальная, Аллейная, Островского, Некрасова, Радищева.

В городской управе заявляют, что вывоз веток жители не оплачивают.

- Ветки, листва, строительный мусор не относятся к коммунальным отходам, то есть жители не платят за их вывоз, - пояснили в администрации. - Складирование таких отходов вблизи контейнерных площадок запрещено, и является наказуемым административным правонарушением. В связи с большими объемами работ и ограниченным финансированием сроки уборки и вывоза будут постоянно корректироваться. Площадки на территории города приведут в нормативное состояние ориентировочно в течение месяца.

В свою очередь в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области пояснили, как поступать с подобным мусором:

- Этот мусор не является твердыми коммунальными отходами. Он должен вывозиться на основании договора собственника отходов с организациями, имеющими право на подобную деятельность. Например, можно обратиться в КРЭО, отдел по работе с населением: 8 (4842) 55-41-22.

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