В Калужской области четыре человека погибли в столкновении «Хендая» и большегруза

Около 21:15 в воскресенье, 31 октября, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, легковой автомобиль «Хендай» врезался в большегруз недалеко от деревни Митинка.

Погибли водитель и три пассажира «Хендая».

Движение в сторону Москвы затруднено.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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