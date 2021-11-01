В Калужской области один ребенок и 280 взрослых с коронавирусом госпитализированы в тяжелом состоянии
В Калужской области 280 взрослых пациентов и один ребенок, заболевшие коронавирусом, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 1 ноября, на рабочем совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.
Всего в инфекционных отделениях развернуто 2580 коек. Из них свободны 14,9%.
На искусственной вентиляции легких находятся 78 калужан. За одни сутки в среднем в стационары поступает около 140 калужан с подозрением на COVID-19.
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