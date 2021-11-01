В Калужской области 182 человека за сутки заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки никто не умер от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии осталось прежним - 854, сообщили в понедельник, 1 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 182 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 53 142.

За последние сутки в нашем регионе 100 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 50 606 калужан.

На лечении с ковидом остаются 1682 человека.

Вакцинированы - 386 610 человек.

По всей России выявлены за сутки 40 402 случая коронавируса. За весь период - 8 554 192. Выписаны за сутки – 23 187, за весь период – 7 381 726. За последние сутки в стране от ковида умерли 1155 человек, за все время – 239 693.

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