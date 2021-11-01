В калужских детских садах с 1 ноября заработали дежурные группы

Как мы уже сообщали, в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Калужской области закрыты все школы. А в детские сады принимают лишь тех детей, оба родителя которых работают и имеют соответствующие справки. Дежурные группы в дошкольных учреждениях заработали с 1 ноября.

Как рассказали нам некоторые калужане, дежурные группы есть не во всех садиках. Некоторых малышей со всего района объединяют в одном саду.

Работа детских садов в обычном режиме возобновится с 8 ноября.

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