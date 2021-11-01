В Калужской области «Ауди» сгорел после столкновения с грузовиком, погибла 35-летняя женщина

Около 4 утра в понедельник, 1 ноября, на 115 километре трассы М3 «Украина» недалеко от деревни Митинка легковой автомобиль «Ауди» врезался в грузовик МАЗ. После столкновения легковушка загорелась, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в результате аварии погибла 35-летняя пассажирка «Ауди». С различными травмами в обнинскую КБ №8 госпитализирован 27-летний мужчина из «Ауди».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места аварии.

Напомним, на этом же километре федеральной трассы вечером 31 октября «Хендай» врезался в грузовик МАН. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

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