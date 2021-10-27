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Главные новости в Калужской области 27 октября: новое распоряжение о нерабочих днях и рекорды вакцинации

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 27.10.2021 20:00 0 141
Главные новости в Калужской области 27 октября: новое распоряжение о нерабочих днях и рекорды вакцинации

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 27 октября.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое распоряжение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Документом определено, кто будет работать.

В Калужской области установлен рекорд по вакцинации от ковида за сутки. А минздрав ответил на вопросы наших читателей о прививках.

Между тем в Калужской области выявлено самое большое в 2021 году количество новых случаев COVID-19.

А частная скорая в Калуге берет 19 500 рублей за вызов, но это коммерческая тайна.

Мы также сравнили ограничения из-за коронавируса в Калуге и Москве.

У Калужского драматического театра появился главный режиссер. Не прошло и года.

Тем временем на улице Ленина начали собирать деревянные московские ворота.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 27.10.2021 20:00 0 141
Тэги: общество обзор новостей
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