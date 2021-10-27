В Калуге начали собирать деревянные московские ворота

На днях в Калуге рабочие начали собирать деревянные московские ворота, которые установят у Дворца спорта на улице Ленина. Также продолжается возведение 11-метрового обелиска.

Как мы уже рассказывали, контракт с подрядчиком на 4,7 миллиона рублей был подписан в сентябре. Работы должны быть завершены до 30 декабря.

Высота деревянной арки Московских ворот – 5,25 метра. Для изготовления используется древесина хвойных пород.

Сборка московских ворот.

Возведение обелиска.

Каменные Московские ворота в районе этого перекрестка были установлены в Калуге в 1775 году к приезду в город императрицы Екатерины II. Они представляли собой не просто арку, а небольшой архитектурный комплекс, частью которого были две кордегардии и два обелиска. Возле одного из которых, снесенного вместе с воротами в 1935 году, в XIX веке была построена часовня в честь посещения Калуги Александром II.

Фото начала XX века.

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