В Калуге началось строительство второго обелиска Московских ворот на улице Ленина

В Калуге на тротуаре перед Дворцом спорта на перекрестке улиц Ленина и Баррикад началось строительство второго обелиска Московских ворот. Для установки 11-метрового бетонного обелиска выкопали яму под фундамент. Фотографии в воскресенье, 10 октября, опубликовала в Facebook калужанка Ирина Скорик.

Как мы уже рассказывали, у Дворца спорта установят не только обелиск, но и деревянные Московские ворота, а также лавочки.

Контракт с подрядчиком на 4,7 миллиона рублей был подписан в сентябре. Согласно этому документу, размещенному на портале Госзакупок, работы должны быть завершены до 30 декабря 2021 года.

Строительство началось на перекрестке улиц Ленина и Баррикад.

Высота деревянной арки Московских ворот – 5,25 метра. Для изготовления будет использоваться древесина хвойных пород.

Напомним, каменные Московские ворота в районе этого перекрестка были установлены в Калуге в 1775 году к приезду в город императрицы Екатерины II. Они представляли собой не просто арку, а небольшой архитектурный комплекс, частью которого были две кордегардии и два обелиска. Возле одного из которых, снесенного вместе с воротами в 1935 году, в XIX веке была построена часовня в честь посещения Калуги Александром II.

Такими были ворота перед сносом. Сейчас от них остался лишь один обелиск.

Такими ворота вскоре восстановят.