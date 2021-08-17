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В Калуге установят деревянные Московские ворота на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.08.2021 10:56 4 672
В Калуге установят деревянные Московские ворота на улице Ленина

В Калуге решили восстановить Московские ворота на улице Ленина в деревянном исполнении. В понедельник, 16 августа, «Калугаблагоустройство» объявило аукцион по поиску подрядчика. Начальная максимальная стоимость контракта – 4,7 миллиона рублей. Подвести итоги должны уже на следующей неделе.

У подрядчика будет 35 дней после подписания контракта, чтобы выполнить все работы.

Предполагается, что на пересечении улиц Ленина и Баррикад, на площадке перед Дворцом спорта, появится деревянная пергола, имитирующая бывшие Московские ворота. Рядом – бетонный обелиск, скамейки и чаши для растений.

Высота деревянной арки – 5,25 метра. Для изготовления будет использоваться древесина хвойных пород.

Высота бетонного обелиска – 11,3 метра.

Такие будут малые архитектурные формы.

Скамейки.

Высота обелиска - более 11 метров.

Внутри ворот можно будет посидеть.

Схема расположения объектов на перекрестке улиц Ленина и Баррикад.

Напомним, каменные Московские ворота в районе этого перекрестка были установлены в Калуге в 1775 году к приезду в город императрицы Екатерины II. Они представляли собой не просто арку, а небольшой архитектурный комплекс, частью которого были две кордегардии и два обелиска. Возле одного из которых, снесенного вместе с воротами в 1935 году, в XIX веке была построена часовня в честь посещения Калуги Александром II. 

Такими были ворота перед сносом. Сейчас от них остался лишь один обелиск.

Ранее краеведы неоднократно обращались к городским властям с предложениями восстановить ворота. Работы по возведению каменной конструкции оценивались в 50 миллионов рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.08.2021 10:56 4 672
Тэги: благоустройство
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