В Калужской области 174 человека заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 835, сообщили в среду, 27 октября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 174 новых случая заражения ковидом. Это максимальный показатель с 26 декабря 2020 года. Общее количество заболевших выросло до 52 238.

За последние сутки в нашем регионе 160 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 49 883 калужанина.

На лечении с ковидом остаются 1520 человек.

Вакцинированы - 342 723 человека.

По всей России выявлено за сутки 36 582 случая коронавируса. За весь период - 8 352 601. Выписаны за сутки – 29 151, за весь период – 7 242 735. За последние сутки в стране от ковида умерли 1123 человека, за все время – 233 898.

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