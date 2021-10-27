Частная скорая в Калуге берет 19 500 рублей за вызов, но это коммерческая тайна

Во вторник, 26 октября, к нам редакцию обратилась читательница Рита (фамилию по ее просьбе мы не называем) и рассказала нам следующую историю.

- Позавчера стало плохо моему отцу, мы позвонили по номеру *040, - рассказывает калужанка Рита. - Описали симптомы: высокая температура и боль в горле, невозможно глотать. Нас заверили, что в ближайшее время к нам приедут. Однако, исходя из горького опыта, о котором много пишут, мы решили позвонить в частную скорую.

- По телефону мы повторили платной скорой все то же самое, - говорит Рита. - И после небольшой консультации нас заверили, что необходимости приезжать нет. Но если мы все же будем настаивать, то вызов бригады обойдется нам в 19 000 рублей, потому что у больного температура. Эта сумма нас очень удивила. В прайсе частной скорой помощи на их сайте услуги за 19 000 рублей нет. Вызов скорой в пределах Калуги стоит 6589 рублей, врач-педиатр на дом приедет за 2596 рублей, а транспортировка в больницу обойдется в 5200 рублей.

Тогда с целью уточнить информацию мы попытались связаться с представителями этой частной скорой. Позвонив по нескольким телефонам «Антониус Медвизион», указанным на их сайте, и не добившись ответа, мы все-таки попали на бухгалтерию. Но там сказали, что со СМИ они не сотрудничают, а данные по стоимости вызова и их количеству являются коммерческой тайной и не разглашаются.

Тогда мы позвонили в диспетчерскую скорой под видом частного лица.

- Сколько будет стоить вызвать скорую, у меня температура и насморк, - сходу сказали в трубку.

- На вызовы с температурой – 19500 рублей, - ответили там.

- А что так дорого? – интересуемся.

- Не я цены устанавливаю, - резонно заметила диспетчер.

Таким образом информация Риты, несмотря на чудные попытки бухгалтерии скрыть правду, полностью подтвердилась.

Мало того, получается, что с выходных стоимость вызова скорой подросла на 500 рублей. Интересно, сколько будут брать частники к концу недели?

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